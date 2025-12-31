Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trấn Thành liên tục có hành động ủng hộ Thu Trang ra mắt phim

Giải trí

Trấn Thành liên tục có hành động ủng hộ Thu Trang ra mắt phim

Sau khi xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim của Thu Trang, Trấn Thành còn đăng tải status kêu gọi khán giả xem tác phẩm của cô bạn thân.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trấn Thành (thứ hai bên phải) đến dự sự kiện giới thiệu phim Ai thương ai mến của Thu Trang (thứ ba bên phải). Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ trên trang cá nhân về dự án của cô bạn thân. Ảnh: FB Thu Trang.
Trấn Thành (thứ hai bên phải) đến dự sự kiện giới thiệu phim Ai thương ai mến của Thu Trang (thứ ba bên phải). Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ trên trang cá nhân về dự án của cô bạn thân. Ảnh: FB Thu Trang.
"Mọi người ra rạp xem phim ủng hộ Ai thương ai mến nhé. Chúc mừng hai bạn yêu của tôi", Trấn Thành viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trấn Thành.
"Mọi người ra rạp xem phim ủng hộ Ai thương ai mến nhé. Chúc mừng hai bạn yêu của tôi", Trấn Thành viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trấn Thành.
Thu Trang - Tiến Luật để lại bình luận cảm ơn Trấn Thành đã ủng hộ dự án phim. Ảnh: FB Trấn Thành.
Thu Trang - Tiến Luật để lại bình luận cảm ơn Trấn Thành đã ủng hộ dự án phim. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trấn Thành tham gia buổi ra mắt phim Ai thương ai mến cùng em gái Uyển Ân, Lê Giang.Ảnh: FB Trấn Thành.
Trấn Thành tham gia buổi ra mắt phim Ai thương ai mến cùng em gái Uyển Ân, Lê Giang.Ảnh: FB Trấn Thành.
Dịp Tết Nguyên đán 2026, Trấn Thành ra mắt phim điện ảnh Thỏ ơi. Trước đó, ở các mùa phim Tết, nam MC giới thiệu các phim điện ảnh: Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ. Ảnh: FB Trấn Thành.
Dịp Tết Nguyên đán 2026, Trấn Thành ra mắt phim điện ảnh Thỏ ơi. Trước đó, ở các mùa phim Tết, nam MC giới thiệu các phim điện ảnh: Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ. Ảnh: FB Trấn Thành.
Thu Trang chia sẻ trên Vietnamnet, cô không có ý né lịch chiếu các phim Tết của Trấn Thành và Trường Giang. Lịch phát hành của dự án đã được ấn định từ trước. Thu Trang không đặt nặng yếu tố cạnh tranh mà bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp ngày càng phát triển. Ảnh: FB Thu Trang.
Thu Trang chia sẻ trên Vietnamnet, cô không có ý né lịch chiếu các phim Tết của Trấn Thành và Trường Giang. Lịch phát hành của dự án đã được ấn định từ trước. Thu Trang không đặt nặng yếu tố cạnh tranh mà bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp ngày càng phát triển. Ảnh: FB Thu Trang.
Trường Giang cũng đến chúc mừng Thu Trang mắt phim mới. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Trường Giang giới thiệu phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng. Ảnh: FB Thu Trang.
Trường Giang cũng đến chúc mừng Thu Trang mắt phim mới. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Trường Giang giới thiệu phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng. Ảnh: FB Thu Trang.
Theo Dân Việt, Nhà ba tôi một phòng là dự án đầu tiên Trường Giang đảm nhận cùng lúc ba vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Ảnh: FB Trường Giang.
Theo Dân Việt, Nhà ba tôi một phòng là dự án đầu tiên Trường Giang đảm nhận cùng lúc ba vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Ảnh: FB Trường Giang.
Nội dung phim mới của Trường Giang về người cha muốn con gái giữ gìn nghề làm mắm truyền thống. Ảnh: FB Trường Giang.
Nội dung phim mới của Trường Giang về người cha muốn con gái giữ gìn nghề làm mắm truyền thống. Ảnh: FB Trường Giang.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Trấn Thành #MC Trấn Thành #đạo diễn Trấn Thành #diễn viên Thu Trang #Thu Trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT