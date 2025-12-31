Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Ca sĩ Mỹ Tâm cảm ơn vì 365 ngày rực rỡ trong năm 2025

Nhìn lại năm 2025, Mỹ Tâm nhắc đến phần thể hiện trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm vừa bày tỏ, cô cảm ơn vì 365 ngày rực rỡ và trọn vẹn đã đến với cô trong năm 2025. “Một năm trôi qua thật nhanh nhưng nhìn lại hành trình ấy sẽ thấy được những điều kỳ diệu và từng ngày ý nghĩa. Mình thử điểm lại 2025 đã mang đến điều gì cho mình nhé”, ‘họa mi tóc nâu’ viết.

Mỹ Tâm dành 6 tháng đầu năm tập trung làm tiền kỳ và sản xuất bộ phim điện ảnh Tài. 6 tháng tiếp theo, Mỹ Tâm tập trung thực hiện và tổ chức thành công live concert See The Light. “Liveshow đã mang đến cho mình nguồn năng lượng bất tận và ghi lại một dấu ấn lịch sử không thể nào đẹp hơn.

Tiếp đó là ca khúc Chuyện để dành ra mắt đạt top 1 trending Youtube vào những ngày cuối năm là niềm vui bất ngờ với mình, vì đã truyền tải được thông điệp tích cực và nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả”, nữ ca sĩ trải lòng.

Đặc biệt, Mỹ Tâm nhắc đến phần thể hiện trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

“Mình vinh dự được tham gia, được hát và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đất nước vào dịp Đại lễ 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Một dấu mốc xúc động mãi mãi không bao giờ quên. Tất cả thật sự ý nghĩa và tuyệt vời đối với mình”, Mỹ Tâm cho biết.

tam1.jpg
Mỹ Tâm hát trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: FB Mỹ Tâm.

Nữ ca sĩ hiện tại nôn nao chờ đợi phim Tài được ra mắt khán giả vào mùa xuân 2026. “Kết thúc hành trình này sẽ lại mở ra hành trình mới, mình sẽ mở màn bằng buổi ra mắt tưng bừng cùng khán giả tại rạp với bộ phim Tài vào mùa xuân 2026 tươi đẹp này nhé!

Cảm ơn và tạm biệt 2025 thương mến và xin chào đón 2026 với tràn đầy sức khỏe, niềm tin và năng lượng với ánh sáng rực rỡ tưng bừng”, Mỹ Tâm viết.

Phim Tài do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Mỹ Tâm chia sẻ trên Vietnamnet, cô thích làm phim nhẹ nhàng về tình cảm, tình yêu nhưng đạo diễn Mai Tài Phến lại mạnh về hành động.

“Lúc đọc xong kịch bản và ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới thấy bộ phim này có sự hài hòa, đan xen nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và nhận lời sản xuất dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến", Mỹ Tâm nói.

#Ca sĩ Mỹ Tâm #Mỹ Tâm #Mỹ Tâm ca hát #Mỹ Tâm biểu diễn

Bài liên quan

Giải trí

Mai Tài Phến làm đạo diễn phim mới do Mỹ Tâm sản xuất

Sau MV Đừng hỏi em, phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hợp tác trong dự án nghệ thuật mới.

phen1.jpg
Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm cho biết, cô là nhà sản xuất của phim điện ảnh mới mang tên Tài. Đạo diễn phim chính là Mai Tài Phến. Phía Mai Tài Phến cho biết: "Được sống vì điều mình thích, được làm điều mình yêu, được chiến với anh em đồng đội, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây!". Ảnh: FB Mai Tài Phến.
phen2.jpg
Mai Tài Phến cảm ơn nhà sản xuất Mỹ Tâm, anh em ê-kíp phim Tài, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ anh trên chặng đường mới nhiều thử thách lẫn trải nghiệm tuyệt vời. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Xem chi tiết

Giải trí

Mỹ Tâm cùng nhiều sao Việt quyên góp cho người dân vùng lũ

Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu đồng bà con Đắk Lắk. Hương Giang, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, H’hen Niê…cũng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm chia sẻ: “Một chút tấm lòng xin chia sẻ đến bà con tỉnh Đắk Lắk”. Hiện tại, nữ ca sĩ ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân vùng lũ. Hòa Minzy cũng đóng góp 100 triệu đồng cho người dân Đắk Lắk. “Mong bà con được bình an”, cô bày tỏ.

tam1.jpg
Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Xem chi tiết

Giải trí

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cảnh báo về mạo danh và sử dụng AI trái phép

Mỹ Tâm phản hồi việc bị lợi dụng hình ảnh, giọng nói qua công nghệ AI để lừa đảo, nhấn mạnh chỉ hoạt động qua kênh chính thức của MT Entertainment.

Tối ngày 9/11, công ty quản lý của Mỹ Tâm cảnh báo về việc nữ ca sĩ bị lợi dụng hình ảnh. “Gần đây, MT Entertainment ghi nhận nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo Mỹ Tâm để quảng bá sản phẩm mà không được sự cho phép của MT Entertainment.

MT Entertainment khẳng định, ca sĩ Mỹ Tâm không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của MT Entertainment, Mỹ Tâm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới