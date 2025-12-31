Ca sĩ Mỹ Tâm cảm ơn vì 365 ngày rực rỡ trong năm 2025

Nhìn lại năm 2025, Mỹ Tâm nhắc đến phần thể hiện trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm vừa bày tỏ, cô cảm ơn vì 365 ngày rực rỡ và trọn vẹn đã đến với cô trong năm 2025. “Một năm trôi qua thật nhanh nhưng nhìn lại hành trình ấy sẽ thấy được những điều kỳ diệu và từng ngày ý nghĩa. Mình thử điểm lại 2025 đã mang đến điều gì cho mình nhé”, ‘họa mi tóc nâu’ viết.

Mỹ Tâm dành 6 tháng đầu năm tập trung làm tiền kỳ và sản xuất bộ phim điện ảnh Tài. 6 tháng tiếp theo, Mỹ Tâm tập trung thực hiện và tổ chức thành công live concert See The Light. “Liveshow đã mang đến cho mình nguồn năng lượng bất tận và ghi lại một dấu ấn lịch sử không thể nào đẹp hơn.

Tiếp đó là ca khúc Chuyện để dành ra mắt đạt top 1 trending Youtube vào những ngày cuối năm là niềm vui bất ngờ với mình, vì đã truyền tải được thông điệp tích cực và nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả”, nữ ca sĩ trải lòng.

Đặc biệt, Mỹ Tâm nhắc đến phần thể hiện trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

“Mình vinh dự được tham gia, được hát và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đất nước vào dịp Đại lễ 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Một dấu mốc xúc động mãi mãi không bao giờ quên. Tất cả thật sự ý nghĩa và tuyệt vời đối với mình”, Mỹ Tâm cho biết.

Mỹ Tâm hát trong chương trình nghệ thuật kết thúc Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: FB Mỹ Tâm.

Nữ ca sĩ hiện tại nôn nao chờ đợi phim Tài được ra mắt khán giả vào mùa xuân 2026. “Kết thúc hành trình này sẽ lại mở ra hành trình mới, mình sẽ mở màn bằng buổi ra mắt tưng bừng cùng khán giả tại rạp với bộ phim Tài vào mùa xuân 2026 tươi đẹp này nhé!

Cảm ơn và tạm biệt 2025 thương mến và xin chào đón 2026 với tràn đầy sức khỏe, niềm tin và năng lượng với ánh sáng rực rỡ tưng bừng”, Mỹ Tâm viết.

Phim Tài do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Mỹ Tâm chia sẻ trên Vietnamnet, cô thích làm phim nhẹ nhàng về tình cảm, tình yêu nhưng đạo diễn Mai Tài Phến lại mạnh về hành động.

“Lúc đọc xong kịch bản và ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới thấy bộ phim này có sự hài hòa, đan xen nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và nhận lời sản xuất dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến", Mỹ Tâm nói.