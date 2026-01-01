Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sao Việt đón giao thừa Tết dương lịch bên người yêu

Giải trí

Sao Việt đón giao thừa Tết dương lịch bên người yêu

Oanh Kiều công khai bạn trai giao thừa Tết dương lịch 2026, Á hậu Quỳnh Anh cùng người yêu xem pháo hoa tại nhà. Nhiều sao Việt tận hưởng ngày lễ bên bạn đời.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, diễn viên Oanh Kiều đăng tải loạt ảnh ngọt ngào bạn trai giấu mặt. Ảnh: FB Oanh Kiều.
Trên trang cá nhân, diễn viên Oanh Kiều đăng tải loạt ảnh ngọt ngào bạn trai giấu mặt. Ảnh: FB Oanh Kiều.
“Tổng kết cuối năm 2025 lời được cục này. Happy new year 2026”, nữ diễn viên viết. Ảnh: FB Oanh Kiều.
“Tổng kết cuối năm 2025 lời được cục này. Happy new year 2026”, nữ diễn viên viết. Ảnh: FB Oanh Kiều.
Bạn trai Kiều Oanh vẫn chưa lộ diện hoàn toàn. Ảnh: FB Oanh Kiều.
Bạn trai Kiều Oanh vẫn chưa lộ diện hoàn toàn. Ảnh: FB Oanh Kiều.
Á hậu Quỳnh Anh cùng Neyun đón giao thừa Tết dương lịch. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
Á hậu Quỳnh Anh cùng Neyun đón giao thừa Tết dương lịch. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
Khoe loạt ảnh bên Trường Giang, Nhã Phương viết: “Một năm nữa trôi qua, biết ơn vì mỗi ngày mình vẫn tiếp tục yêu và được yêu”. Ảnh: FB Nhã Phương.
Khoe loạt ảnh bên Trường Giang, Nhã Phương viết: “Một năm nữa trôi qua, biết ơn vì mỗi ngày mình vẫn tiếp tục yêu và được yêu”. Ảnh: FB Nhã Phương.
Trường Giang tâm sự trong ngày đầu năm mới: “Điều kỳ diệu nhất với Phương và Giang lúc này chính là thiên thần nhỏ thứ ba sắp chào đời vào giữa tháng 1. Những ngày này, cả nhà như đang sống trong một bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ - nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời, và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương”. Ảnh: FB Trường Giang.
Trường Giang tâm sự trong ngày đầu năm mới: “Điều kỳ diệu nhất với Phương và Giang lúc này chính là thiên thần nhỏ thứ ba sắp chào đời vào giữa tháng 1. Những ngày này, cả nhà như đang sống trong một bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ - nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời, và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương”. Ảnh: FB Trường Giang.
Vợ chồng Midu tận hưởng khoảnh khắc đầu năm mới bên nhau. Ảnh: FB Midu.
Vợ chồng Midu tận hưởng khoảnh khắc đầu năm mới bên nhau. Ảnh: FB Midu.
Hoa hậu Ngân Anh khoe loạt ảnh đón giao thừa Tết dương lịch cùng chồng con. Ảnh: FB Ngân Anh.
Hoa hậu Ngân Anh khoe loạt ảnh đón giao thừa Tết dương lịch cùng chồng con. Ảnh: FB Ngân Anh.
Vợ chồng Dương Khắc Linh - Lưu Ngọc Duyên đón giao thừa. Lưu Ngọc Duyên tâm sự: “Trôi qua 1 năm chưa hẳn rực rỡ lắm nhưng cũng thầm cảm ơn và hài lòng vì mọi điều vẫn suôn xẻ. Đầu giữa năm thì khó khăn vì kinh tế chung nhưng đến cuối năm thì dễ chịu hơn, con cái tiến bộ và phát triển hơn và chỉ có tình cảm yêu đương là vẫn đu đỉnh”. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên.
Vợ chồng Dương Khắc Linh - Lưu Ngọc Duyên đón giao thừa. Lưu Ngọc Duyên tâm sự: “Trôi qua 1 năm chưa hẳn rực rỡ lắm nhưng cũng thầm cảm ơn và hài lòng vì mọi điều vẫn suôn xẻ. Đầu giữa năm thì khó khăn vì kinh tế chung nhưng đến cuối năm thì dễ chịu hơn, con cái tiến bộ và phát triển hơn và chỉ có tình cảm yêu đương là vẫn đu đỉnh”. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Sao Việt #Tết dương lịch #Oanh Kiều #Á hậu Quỳnh Anh #Trường Giang #Nhã Phương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT