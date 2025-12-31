Lâm Vỹ Dạ tự tin diện váy ngắn khoe chân thon sau giảm 14kg

Hà Nội

Sau hành trình giảm cân ấn tượng, Lâm Vỹ Dạ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tự tin diện váy ngắn, khoe đôi chân thon dài. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Thời gian gần đây, hình ảnh mới của nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.
Sau khi giảm thành công khoảng 14kg trong vòng 4 tháng, bà xã Hứa Minh Đạt ngày càng cởi mở hơn trong việc thử nghiệm những phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm mà trước đây cô hiếm khi lựa chọn.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lâm Vỹ Dạ diện những thiết kế váy ngắn giúp khoe trọn đôi chân thon dài, săn chắc.
Bộ trang phục không chỉ tôn lên lợi thế hình thể mà còn thể hiện rõ sự tự tin của nữ diễn viên hậu giảm cân. Đi kèm là thần thái rạng rỡ, phong cách trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc gọn gàng, tất cả hòa quyện tạo nên diện mạo trẻ trung, cuốn hút.
Nhiều netizen không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước màn “lột xác” của Lâm Vỹ Dạ. Không ít ý kiến cho rằng việc giảm cân đã giúp nhan sắc của nữ diễn viên “thăng hạng” rõ rệt.
Trước đó, Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ cân nặng của cô vào khoảng 60kg, và quá trình giảm cân đòi hỏi sự kiên trì cùng quyết tâm lớn.
Quyết định thay đổi đến sau một lần cô được Trường Giang khuyên nhủ trong lúc ghi hình. Nam danh hài cho rằng việc giữ gìn vóc dáng không chỉ giúp nghệ sĩ tự tin hơn mà còn tốt cho sức khỏe lâu dài. Lời động viên này đã trở thành động lực để Lâm Vỹ Dạ nghiêm túc bắt tay vào hành trình giảm cân.
Bên cạnh sự nghiệp, nhiều khán giả cho rằng vẻ ngoài rạng rỡ hiện tại của Lâm Vỹ Dạ còn đến từ cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Hứa Minh Đạt.
Nữ diễn viên từng chia sẻ chồng cô chưa bao giờ gây áp lực về ngoại hình, thậm chí còn nhận xét “mập thì cũng dễ thương”. Chính sự cảm thông, ủng hộ từ gia đình đã giúp Lâm Vỹ Dạ thoải mái là chính mình, đồng thời có thêm động lực để thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Có thể thấy, sau hành trình giảm cân thành công, Lâm Vỹ Dạ không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn ghi điểm nhờ tinh thần tích cực và sự tự tin ngày càng rõ nét. Ảnh: FB Lâm Vỹ Dạ
