Giải trí

Sao Việt chuẩn bị đón thành viên mới trong năm 2026

Á hậu Quỳnh Châu, người mẫu Cao Thiên Trang, diễn viên Cao Minh Đạt đón thành viên mới gia nhập tổ ấm trong năm 2026. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Người mẫu Cao Thiên Trang kết hôn với Tiến Đỗ vào năm 2024 sau nhiều năm hẹn hò. Năm 2025, nữ người mẫu thông báo mang bầu đôi, sẽ đón các con gia nhập tổ ấm vào năm 2026. Ảnh: FB Cao Thiên Trang.
Từ khi mang thai, Cao Thiên Trang tập học cách sống chậm hơn, lắng nghe cơ thể nhiều hơn và học cách yêu chính mình hơn. Ảnh: FB Cao Thiên Trang.
Cao Thiên Trang trải lòng: “Có lúc mệt, có lúc tủi, nhưng mỗi khi nghĩ đến ngày được ôm con, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Mình không dám nói mình là một người mẹ hoàn hảo, chỉ mong trở thành một người mẹ đủ hiểu, đủ bình tĩnh và đủ yêu thương để chào đón con bằng cả trái tim. Và mình tin rằng, chuẩn bị kiến thức chính là cách để mình trao cho con khởi đầu an lành nhất”. Ảnh: FB Cao Thiên Trang.
Diễn viên Cao Minh Đạt và doanh nhân Trúc Trương sắp đón con chào đời. Ảnh: FB Trúc Trương Cao Minh Đạt.
Cao Minh Đạt luôn đồng hành cùng vợ trong các buổi khám thai định kỳ. Ảnh: FB Trúc Trương Cao Minh Đạt.
Cặp đôi nhắn nhủ thiên thần nhỏ của mình: “Cuộc sống của chúng ta sẽ không còn như trước, mà sẽ đẹp hơn gấp ngàn lần. Yêu con”.
Tháng 12/2025, Á hậu Quỳnh Châu chia sẻ tin vui bầu bí. “Hạnh phúc là lúc Châu bắt đầu cảm nhận được nhịp đập từ bên trong mình. Chào mừng con đến với thế giới này”, người đẹp viết. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Á hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chuyển về sống cùng bố mẹ chồng khi mang thai bởi chồng cô - doanh nhân Phát Nguyễn thường xuyên công tác xa nhà. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Vợ chồng Quỳnh Châu kết hôn năm 2024 sau 5 năm hẹn hò. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
