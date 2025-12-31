Hà Nội

Giải trí

Hai vụ hủy show phút chót khiến khán giả Việt bức xúc

Trước đêm nhạc ‘Về đây bốn cánh chim trời’, show K-Pop Festival Open Air #2 tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào hai ngày 23-24/12/2023 cũng hoãn sát giờ G.

Thu Cúc (tổng hợp)

Ngày 30/12/2025, Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Ngọc Việt Education bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời bị hủy sát giờ diễn.

Dù biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo thông báo show diễn ra theo kế hoạch, mở cửa đón khán giả vào tối ngày 28/12/2025 rồi thông báo chương trình không thể diễn ra.

Phía nhạc sĩ Vũ Quang Trung - giám đốc âm nhạc của ‘Về đây bốn cánh chim trời’ cho biết trong đợt 1, khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng. Nhà sản xuất tiếp tục không thực hiện đúng thời hạn trong đợt 2 thanh toán. Chính vì vậy, các nghệ sĩ rút khỏi chương trình.

Theo Tiền Phong, trước ‘Về đây bốn cánh chim trời’, Công ty TNHH Ngọc Việt Education từng hủy show Hà Nội Hà Nội - The Winter trước thời điểm tổ chức khoảng nửa tháng. Lý do được đưa ra là trong quá trình chuẩn bị, nhà sản xuất nhận thấy "chương trình này xứng đáng được đầu tư với tầm vóc lớn hơn, tỉ mỉ hơn so với dự tính ban đầu". Sau thông báo, show cũng bị hoãn vô thời hạn.

vedayboncanhchimtroi.jpg
Đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời bị hủy sát giờ diễn. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đêm nhạc ‘Về đây bốn cánh chim trời’, show K-Pop Festival Open Air #2 tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào hai ngày 23-24/12/2023 cũng bị hủy phút chót khiến nhiều khán giả Việt bức xúc.

Theo Vietnamnet, ngay trước sự kiện chỉ 1 ngày, công ty BOM Entertainment xin lỗi khán giả, tuyên bố hủy show và sẽ hoàn tiền vé. Phía BOM Entertainment cho biết, họ nhận thấy chưa thể đảm bảo và đáp ứng được hết các yêu cầu mà công ty đã báo cáo với TP Hà Nội cũng như kế hoạch đã thông báo đến khán giả như ban đầu nên quyết định hoãn chương trình.

showhanquocvietnamnet.jpg
Sân khấu K-Pop Festival Open Air #2 gần như đã hoàn tất trước đêm diễn. Ảnh: Vietnamnet.

Trong khi đó, thông qua fanpage chính thức, Hanshin Entertainment - đơn vị tổ chức sự kiện phía Hàn Quốc của chương trình xác nhận đêm nhạc Kpop không thể diễn ra do “phía BTC địa phương là Bom Entertainment không thực hiện đúng hợp đồng”.

Ngày 26/12/2023, công ty Bom Entertainment đưa ra thông báo về việc hoàn trả tiền cho khán giả đã mua vé sự kiện K-Pop Festival Open Air #2.

