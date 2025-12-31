[INFOGRAPHIC] 3 em bé hot nhất làng giải trí Việt 2025

Cùng là bà xã của những đạo diễn nổi tiếng, Minh Hà và Đinh Ngọc Diệp luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Cùng là bà xã của những đạo diễn nổi tiếng, Minh Hà và Đinh Ngọc Diệp luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Vụ việc ‘Về đây bốn cánh chim trời’ hủy phút chót gây bức xúc. Mới nhất, giám đốc công ty tổ chức show bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim của Thu Trang, Trấn Thành còn đăng tải status kêu gọi khán giả xem tác phẩm của cô bạn thân.
Quang Tuấn liên tục góp mặt ở các dự án lớn, cát-sê chạm mốc tiền tỷ. Ngoài ra, anh còn có cuộc sống hôn nhân êm ấm.
Sau hành trình giảm cân ấn tượng, Lâm Vỹ Dạ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tự tin diện váy ngắn, khoe đôi chân thon dài.
3 nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Taylor Swift, Rihanna và Beyonce không chỉ tài năng mà còn giàu có.
Fatima Bosch, Opal Suchata, Catalina Duque, Natalie Puskinova và Emma Mary Tiglao đoạt vương miện các cuộc thi nhan sắc quốc tế năm 2025.
Khi Hoa hậu Hương Giang bước sang tuổi mới, người mẫu Phú Cường đăng tải hình ảnh ngọt ngào giữa hai người.
Không chỉ ghi dấu ấn với bài hát Khúc hát mừng sinh nhật, Phan Đinh Tùng còn được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân êm ấm, viên mãn.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng loạt phim thành công, đạo diễn Quang Dũng còn gây chú ý bởi mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Bùi Lan Hương.
Với vai trò giám đốc âm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, nhạc sĩ Vũ Quang Trung chia sẻ ba lý do chính khiến chương trình không thể diễn ra.
Hồng Đào thành thạo đi tàu điện ngầm sau ít ngày ở Seoul, Hàn Quốc. Gia đình Phan Như Thảo trải nghiệm bão tuyết ở Nhật Bản.
Beyonce trở thành tỷ phú USD nhờ hoạt động âm nhạc, kinh doanh. Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, hôn nhân của cô cũng gây chú ý.
Ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026, Ai thương ai mến, Thiên đường máu, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí...được đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh.
Sau biến cố hôn nhân, diễn viên Lan Phương xuất hiện với diện mạo ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực
Siêu mẫu Minh Tú không giấu được niềm hạnh phúc khi bố mẹ chồng từ Đức sang Việt Nam thăm các con.
Trước tin đồn được Đức Phạm cầu hôn, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh có động thái khiến cộng đồng mạng chú ý.
Diva Hồng Nhung vừa lên tiếng về ồn ào show Về đây bốn cánh chim trời bị hủy vào phút chót.
Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Hồ Ngọc Hà hội ngộ Hà Anh Tuấn tại một sự kiện âm nhạc.
Xuân Lan khiến netizen chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái Thiên Ân tuổi 12. Cô bé gây ấn tượng bởi phong thái tự tin cùng chiều cao nổi bật.