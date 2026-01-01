Trương Mỹ Nhân tuổi 31 xinh như búp bê, đôi chân 1m2 vẫn gây mê

Hà Nội

Giải trí

Ở tuổi 31 và đã trải qua hai lần sinh nở, Á hậu Trương Mỹ Nhân vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào như búp bê. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, từng dự thi Miss Teen 2011 và đoạt Quán quân Người mẫu trẻ châu Á 2015 ở Hàn Quốc.
Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, cô đã nhanh chóng ghi dấu ấn với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng đôi chân dài ấn tượng lên đến 1,2m.
Ở tuổi 31, nhan sắc của Trương Mỹ Nhân không những không phai nhạt mà còn ngày càng mặn mà, cuốn hút.
Người đẹp thường xuyên xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ, đằm thắm của một bà mẹ hai con.
Làn da mịn màng, gương mặt trong trẻo cùng nụ cười tươi tắn giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình.
Đặc biệt, sau hai lần sinh nở, Trương Mỹ Nhân vẫn giữ được vóc dáng cân đối, săn chắc đáng ngưỡng mộ.
Đôi chân dài 1m2 tiếp tục là “vũ khí” lợi hại, giúp tổng thể hình thể của cô luôn trông cao ráo, thanh thoát dù diện trang phục đơn giản hay cầu kỳ.
Lợi thế này khiến mỗi lần xuất hiện người đẹp đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.
Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường hay dự sự kiện của Trương Mỹ Nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.
Nhiều người hâm mộ không giấu được sự bất ngờ và ngưỡng mộ trước khả năng giữ gìn nhan sắc, vóc dáng của cô ở tuổi ngoài 30. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân
