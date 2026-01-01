Hà Nội

Lâm Bảo Châu – Lệ Quyên ngọt ngào kỷ niệm ngày hẹn hò

Giải trí

Lâm Bảo Châu – Lệ Quyên ngọt ngào kỷ niệm ngày hẹn hò

Lâm Bảo Châu – Lệ Quyên bước sang năm thứ 6 gắn bó. Phía nữ ca sĩ bày tỏ, tình yêu chẳng cần thề hẹn, chỉ cần bên nhau, tôn trọng, thủy chung.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lâm Bảo Châu – Lệ Quyên vừa đăng hình ảnh bên nhau kỷ niệm ngày hẹn hò. Cặp đôi còn trải lòng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu – Lệ Quyên vừa đăng hình ảnh bên nhau kỷ niệm ngày hẹn hò. Cặp đôi còn trải lòng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu viết: “Từ cuối năm của ngày ấy, chúng tôi học cách cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn và hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn”. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu viết: “Từ cuối năm của ngày ấy, chúng tôi học cách cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn và hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn”. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên viết: "Từng trải qua những dở dang gãy đổ nên tình yêu của người trưởng thành không có dệt mộng hão huyền,cũng chẳng cần thề hứa. Chỉ cần bên nhau đường đường chính chính, tôn trọng, thủy chung, thấu hiểu, nỗ lực để mỗi ngày qua đi, hạnh phúc bền chặt hơn. Như thế là quá đủ rồi”. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên viết: "Từng trải qua những dở dang gãy đổ nên tình yêu của người trưởng thành không có dệt mộng hão huyền,cũng chẳng cần thề hứa. Chỉ cần bên nhau đường đường chính chính, tôn trọng, thủy chung, thấu hiểu, nỗ lực để mỗi ngày qua đi, hạnh phúc bền chặt hơn. Như thế là quá đủ rồi”. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thường xuyên đăng tải hình ảnh sánh đôi ở đời thường lẫn sự kiện. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thường xuyên đăng tải hình ảnh sánh đôi ở đời thường lẫn sự kiện. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên không ít lần nhắc đến Lâm Bảo Châu trên truyền thông. Tháng 10/2025, chia sẻ trên Vietnamnet, nữ ca sĩ cho biết, tuy khá kín đáo và ngại ngần khi ra ngoài, ở nhà Lâm Bảo Châu lại cởi mở và nói nhiều. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lệ Quyên không ít lần nhắc đến Lâm Bảo Châu trên truyền thông. Tháng 10/2025, chia sẻ trên Vietnamnet, nữ ca sĩ cho biết, tuy khá kín đáo và ngại ngần khi ra ngoài, ở nhà Lâm Bảo Châu lại cởi mở và nói nhiều. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu tiết lộ khi ở bên nhau, cô và Lâm Bảo Châu sẽ thoải mái hơn và mọi người chắc chắn sẽ 'sốc' khi chứng kiến Lâm Bảo Châu lúc ở nhà. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Lâm Bảo Châu tiết lộ khi ở bên nhau, cô và Lâm Bảo Châu sẽ thoải mái hơn và mọi người chắc chắn sẽ 'sốc' khi chứng kiến Lâm Bảo Châu lúc ở nhà. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Trong cuộc phỏng vấn với Đời Sống Pháp Luật vào tháng 7/2024, Lệ Quyên cho biết, chuyện tình giữa cô và Lâm Bảo Châu được chú ý nhiều hơn bởi vì nam người mẫu xuất hiện vào thời điểm mà cô nổi tiếng. Đây thật sự là áp lực cho Lâm Bảo Châu. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Trong cuộc phỏng vấn với Đời Sống Pháp Luật vào tháng 7/2024, Lệ Quyên cho biết, chuyện tình giữa cô và Lâm Bảo Châu được chú ý nhiều hơn bởi vì nam người mẫu xuất hiện vào thời điểm mà cô nổi tiếng. Đây thật sự là áp lực cho Lâm Bảo Châu. Ảnh: FB Lệ Quyên.
"Nếu anh ấy ở cạnh một người phụ nữ bình thường hơn Quyên thì có thể anh ấy sẽ được nhiều hơn sự chú ý, mọi người sẽ wow vì những điều rực rỡ vốn có của anh ấy. Nhưng ở bên cạnh Quyên thì điều đó rất ít, ngoài việc anh ấy chỉ được khen là quá đẹp trai, rõ ràng đây là sự thay đổi", nữ ca sĩ nói thêm. Ảnh: FB Lệ Quyên.
"Nếu anh ấy ở cạnh một người phụ nữ bình thường hơn Quyên thì có thể anh ấy sẽ được nhiều hơn sự chú ý, mọi người sẽ wow vì những điều rực rỡ vốn có của anh ấy. Nhưng ở bên cạnh Quyên thì điều đó rất ít, ngoài việc anh ấy chỉ được khen là quá đẹp trai, rõ ràng đây là sự thay đổi", nữ ca sĩ nói thêm. Ảnh: FB Lệ Quyên.
Tháng 6/2024, trước tin đồn chia tay Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên phủ nhận. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
Tháng 6/2024, trước tin đồn chia tay Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên phủ nhận. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
"Vì hát nhạc thất tình nên câu nào cũng buồn. Với tôi, tình cảm không phải chuyện đùa. Khi yêu, tôi thông báo với mọi người. Nếu dừng lại, tôi sẽ chia sẻ", Tiền Phong dẫn lời Lệ Quyên. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
"Vì hát nhạc thất tình nên câu nào cũng buồn. Với tôi, tình cảm không phải chuyện đùa. Khi yêu, tôi thông báo với mọi người. Nếu dừng lại, tôi sẽ chia sẻ", Tiền Phong dẫn lời Lệ Quyên. Ảnh: FB Lâm Bảo Châu.
