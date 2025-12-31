[INFOGRAPHIC] Quang Tuấn hôn nhân viên mãn, cát-sê 1 tỷ/phim

Toyota Việt Nam chính thức thông báo triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên một số dòng Toyota và Lexus để khắc phục lỗi đứng hình camera sau.
Sau hành trình giảm cân ấn tượng, Lâm Vỹ Dạ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tự tin diện váy ngắn, khoe đôi chân thon dài.
3 nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Taylor Swift, Rihanna và Beyonce không chỉ tài năng mà còn giàu có.
Fatima Bosch, Opal Suchata, Catalina Duque, Natalie Puskinova và Emma Mary Tiglao đoạt vương miện các cuộc thi nhan sắc quốc tế năm 2025.
Khi Hoa hậu Hương Giang bước sang tuổi mới, người mẫu Phú Cường đăng tải hình ảnh ngọt ngào giữa hai người.
Không chỉ ghi dấu ấn với bài hát Khúc hát mừng sinh nhật, Phan Đinh Tùng còn được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân êm ấm, viên mãn.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng loạt phim thành công, đạo diễn Quang Dũng còn gây chú ý bởi mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Bùi Lan Hương.
Với vai trò giám đốc âm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, nhạc sĩ Vũ Quang Trung chia sẻ ba lý do chính khiến chương trình không thể diễn ra.
Hồng Đào thành thạo đi tàu điện ngầm sau ít ngày ở Seoul, Hàn Quốc. Gia đình Phan Như Thảo trải nghiệm bão tuyết ở Nhật Bản.
Beyonce trở thành tỷ phú USD nhờ hoạt động âm nhạc, kinh doanh. Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, hôn nhân của cô cũng gây chú ý.
Ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026, Ai thương ai mến, Thiên đường máu, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí...được đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh.
Sau biến cố hôn nhân, diễn viên Lan Phương xuất hiện với diện mạo ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực
Siêu mẫu Minh Tú không giấu được niềm hạnh phúc khi bố mẹ chồng từ Đức sang Việt Nam thăm các con.
Trước tin đồn được Đức Phạm cầu hôn, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh có động thái khiến cộng đồng mạng chú ý.
Diva Hồng Nhung vừa lên tiếng về ồn ào show Về đây bốn cánh chim trời bị hủy vào phút chót.
Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Hồ Ngọc Hà hội ngộ Hà Anh Tuấn tại một sự kiện âm nhạc.
Xuân Lan khiến netizen chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái Thiên Ân tuổi 12. Cô bé gây ấn tượng bởi phong thái tự tin cùng chiều cao nổi bật.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân miệt mài học tập, thiết kế áo dài, kinh doanh thời trang. Vào năm 2022, cô kết hôn với Phú Đạt.
BTC show Về đây bốn cánh chim trời nhận lỗi khi hủy show phút chót và đưa ra lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình.
Sau hơn một tháng sinh con, Diễm Hương chủ động quay lại guồng quay công việc. Mới nhất, người đẹp tiết lộ lý do sớm đi làm.
Thông tin chương trình “Táo quân - Gặp nhau cuối năm” có thể không lên sóng vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn.