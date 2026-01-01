Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'50 sắc thái' đón giao thừa năm 2026 của sao quốc tế

Giải trí

'50 sắc thái' đón giao thừa năm 2026 của sao quốc tế

Nữ ca sĩ tỷ phú Selena Gomez mừng năm mới tại nhà, ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) tươi tắn đón giao thừa năm 2026.

Thu Cúc (tổng hợp)
Giao thừa, nữ ca sĩ Selena Gomez khoe loạt ảnh xem phim, chăm sóc làn da tại nhà. Tháng 9/2025, cô đã kết hôn với Benny Blanco. Hiện tại, Selena có giá trị tài sản ròng lên đến 1,3 tỷ USD. Ảnh: Instagram Selena Gomez.
Giao thừa, nữ ca sĩ Selena Gomez khoe loạt ảnh xem phim, chăm sóc làn da tại nhà. Tháng 9/2025, cô đã kết hôn với Benny Blanco. Hiện tại, Selena có giá trị tài sản ròng lên đến 1,3 tỷ USD. Ảnh: Instagram Selena Gomez.
Ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) khoe loạt ảnh tươi tắn đón giao thừa. Ảnh: Instagram Jisoo.
Ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) khoe loạt ảnh tươi tắn đón giao thừa. Ảnh: Instagram Jisoo.
Jisoo có khối tài sản khoảng 29 triệu USD. Thành viên nhóm BLACKPINK kiếm tiền từ hoạt động ca hát, đại diện thương hiệu. Ảnh: Instagram Jisoo.
Jisoo có khối tài sản khoảng 29 triệu USD. Thành viên nhóm BLACKPINK kiếm tiền từ hoạt động ca hát, đại diện thương hiệu. Ảnh: Instagram Jisoo.
Vợ chồng diễn viên Trần Kiều Ân - Alan Tăng Vỹ Xương đi xem chương trình vào ngày cuối năm. Ảnh: Instagram Trần Kiều Ân.
Vợ chồng diễn viên Trần Kiều Ân - Alan Tăng Vỹ Xương đi xem chương trình vào ngày cuối năm. Ảnh: Instagram Trần Kiều Ân.
Trần Kiều Ân từng nhiều năm đóng phim không ngừng nghỉ. Theo Znews, ngôi sao Hoàng tử ếch không thiếu lời mời đóng phim nhưng chưa chọn được kịch bản ưng ý. Ảnh: Instagram Trần Kiều Ân.
Trần Kiều Ân từng nhiều năm đóng phim không ngừng nghỉ. Theo Znews, ngôi sao Hoàng tử ếch không thiếu lời mời đóng phim nhưng chưa chọn được kịch bản ưng ý. Ảnh: Instagram Trần Kiều Ân.
Nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Từ Nhược Tuyên biểu diễn trong đêm giao thừa. Cô viết trên trang cá nhân: "Tôi rất biết ơn và hạnh phúc khi được ở bên mọi người vào ngày cuối cùng của năm 2025. Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây và khán giả đang xem chương trình qua màn hình cũng đều hạnh phúc!". Ảnh: Instagram Từ Nhược Tuyên.
Nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Từ Nhược Tuyên biểu diễn trong đêm giao thừa. Cô viết trên trang cá nhân: "Tôi rất biết ơn và hạnh phúc khi được ở bên mọi người vào ngày cuối cùng của năm 2025. Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây và khán giả đang xem chương trình qua màn hình cũng đều hạnh phúc!". Ảnh: Instagram Từ Nhược Tuyên.
Theo Tiền Phong, Từ Nhược Tuyên đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp năm 1990 và sau đó gia nhập làng giải trí. Cô từng đóng phim Cơn lốc tình yêu, Binh pháp tình yêu, Thiếu niên Tinh Hải. Ảnh: Instagram Từ Nhược Tuyên.
Theo Tiền Phong, Từ Nhược Tuyên đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp năm 1990 và sau đó gia nhập làng giải trí. Cô từng đóng phim Cơn lốc tình yêu, Binh pháp tình yêu, Thiếu niên Tinh Hải. Ảnh: Instagram Từ Nhược Tuyên.
Diễn viên Lý Nhược Đồng trẻ trung đón năm mới. Ảnh: Instagram Lý Nhược Đồng.
Diễn viên Lý Nhược Đồng trẻ trung đón năm mới. Ảnh: Instagram Lý Nhược Đồng.
Nữ diễn viên từng chia sẻ trên Vietnamnet về cuộc sống sau ánh hào quang: "Tôi luôn bận rộn với lịch làm việc mỗi ngày, nào là quay phim, tham dự sự kiện, đóng quảng cáo... Nếu không phải ra ngoài, quỹ thời gian của tôi cũng xoay quanh việc nấu nướng, đọc sách, xem phim và ngủ. Thỉnh thoảng, tôi lại lên mạng giao lưu cùng fan. Tôi muốn thông qua trang cá nhân chia sẻ những điều tích cực đến mọi người". Ảnh: Instagram Lý Nhược Đồng.
Nữ diễn viên từng chia sẻ trên Vietnamnet về cuộc sống sau ánh hào quang: "Tôi luôn bận rộn với lịch làm việc mỗi ngày, nào là quay phim, tham dự sự kiện, đóng quảng cáo... Nếu không phải ra ngoài, quỹ thời gian của tôi cũng xoay quanh việc nấu nướng, đọc sách, xem phim và ngủ. Thỉnh thoảng, tôi lại lên mạng giao lưu cùng fan. Tôi muốn thông qua trang cá nhân chia sẻ những điều tích cực đến mọi người". Ảnh: Instagram Lý Nhược Đồng.
Thu Cúc (tổng hợp)
#sao quốc tế #giao thừa 2026 #Selena Gomez #Jisoo #Lý Nhược Đồng #Lâm Chí Linh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT