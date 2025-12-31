Đọ gu thời trang của hai bà xã đạo diễn nổi tiếng Việt Nam

Hà Nội

Cùng là bà xã của những đạo diễn nổi tiếng, Minh Hà và Đinh Ngọc Diệp luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Dù đều ghi điểm với phong cách ăn mặc tinh tế, mỗi người lại mang đến một màu sắc thời trang riêng, tạo nên sự đối lập thú vị.
Minh Hà – bà xã đạo diễn Lý Hải thường xuất hiện với hình ảnh hiện đại, thời thượng và trẻ trung.
Phong cách thời trang của cô thiên về sự sành điệu, nổi bật với những bộ trang phục có cách phối màu bắt mắt, đôi khi mang hơi hướng táo bạo.
Tổng thể trang phục Minh Hà lựa chọn luôn toát lên vẻ sang trọng nhưng không hề cứng nhắc, giúp cô ghi dấu ấn như một phụ nữ năng động, tự tin và bắt kịp xu hướng.
Trên trang cá nhân, Minh Hà cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên gia đình.
Trong cuộc sống thường ngày, cô ưu ái các thiết kế thoải mái, nhẹ nhàng như áo len, váy dài hay trang phục tối giản. Dù không quá cầu kỳ, những lựa chọn này vẫn thể hiện sự tinh tế và gu thẩm mỹ hiện đại của bà mẹ nhiều con.
Trái ngược với nét thời thượng của Minh Hà, Đinh Ngọc Diệp – bà xã đạo diễn Victor Vũ lại gây ấn tượng bởi khả năng biến hóa đa dạng trong phong cách.
Sở hữu vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái nền nã, Hoa khôi Tây Đô đặc biệt yêu thích những kiểu váy có chút điệu đà.
Các thiết kế cô lựa chọn vừa tôn dáng, vừa toát lên khí chất dịu dàng, sang trọng của một quý cô hiện đại.
Đời thường Đinh Ngọc Diệp cũng thường chọn trang phục màu nổi bật.
Không bị bó buộc trong một hình ảnh cố định, Đinh Ngọc Diệp linh hoạt chuyển đổi từ phong cách nhẹ nhàng, nữ tính sang vẻ ngoài thanh lịch, quyền lực khi xuất hiện tại các sự kiện.
Chính sự tiết chế trong màu sắc và phom dáng đã giúp cô luôn giữ được nét cuốn hút riêng, khó trộn lẫn.
