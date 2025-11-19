Hà Nội

Xã hội

Cướp điện thoại trị giá 1,5 triệu đồng, nam thanh niên lĩnh hơn 3 năm tù

Với cáo buộc tội “Cướp giật tài sản”, Trương Minh Khanh bị Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 19/11, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Minh Khanh (SN 2001, trú phường Phú Xuân, TP. Huế) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 8/6/2025, chị Hoàng Thị Dạ P. (SN 1989, TP Huế) điều khiển xe mô tô chở con trai 6 tuổi dừng trước quầy thuốc Thuận Thảo 6, số 34 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa.

Trước khi vào quầy mua thuốc, chị P. đưa cho con chiếc điện thoại để cháu ngồi trên xe sử dụng.

0058301-49-22-13still135.jpg
Bị cáo Trương Minh Khanh tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh.

Đúng thời điểm này, Khanh lập tức áp sát, cướp giật chiếc điện thoại trên tay cháu bé rồi tăng ga bỏ chạy.

Gây án xong, Khanh mang chiếc điện thoại đến bán cho anh Trương Tấn Dũng, chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại trên đường Yết Kiêu, với giá 300.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Khanh dùng để tiêu xài cá nhân.

Bị mất tài sản, chị P. đã trình báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra xác định giá trị chiếc điện thoại là 1,5 triệu đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Trương Minh Khanh đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Minh Khanh 3 năm 3 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
