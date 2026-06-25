Tai nạn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam khiến một phụ nữ tử vong

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 24/6, tại Km1.080+00 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Sáng 25/6, lãnh đạo UBND phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, tại tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu khách SE9 chạy tuyến Bắc Nam do lái tàu Nguyễn Anh T. (SN 1995, trú tỉnh Hà Tĩnh, lái tàu của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn) điều khiển. Khi đến Km1.080+00 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai, đã xảy ra va chạm với bà Nguyễn Thị Hồng T.N. (SN 1994, tổ dân phố An Lợi, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Vụ tai nạn khiến bà N. tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng cho biết, lái tàu có giấy phép lái đầu máy diesel do Cục đường sắt Việt Nam cấp năm 2023, có giá trị đến năm 2033.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh NDCC

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân đã lao vào đường ray khi tàu đang lưu thông bình thường trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Sau khi xảy ra tai nạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các đơn vị chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự