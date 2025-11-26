Dâm ô con riêng của vợ, người đàn ông lĩnh 24 tháng tù

Để thỏa mãn dục vọng cá nhân, Võ Văn Long (tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi dùng tay sờ ngực và bộ phận sinh dục của cháu H - là con riêng của vợ Long.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Võ Văn Long (SN 1987, trú tại xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi do có kháng cáo của bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 22/5/2025, tại nhà riêng ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh), để thỏa mãn dục vọng cá nhân, Võ Văn Long đã có hành vi dùng tay sờ ngực, sờ bộ phận sinh dục (qua bên ngoài quần áo) của cháu H (12 tuổi 4 tháng 25 ngày) - là con riêng của vợ Long.

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Long 24 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 146 Bộ luật hình sự. Sau phiên tòa, bị cáo Võ Văn Long kháng cáo xin hưởng án treo.

Võ Văn Long tại phiên toà.

Trình bày quan điểm giải quyết vụ án, Kiểm sát viên Phòng 7 VKSND tỉnh Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa khẳng định: Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời làm tổn thương tâm sinh lý, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bị hại - người mà bị cáo có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo, áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là đã thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, ở cấp phúc thẩm. Do đó, việc bị cáo Võ Văn Long kháng cáo xin hưởng án treo là không có cơ sở để chấp nhận.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Văn Long, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

>>> Mời độc giả xem thêm video bắt giữ khẩn cấp đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản.