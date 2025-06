Công an phối hợp bắt giữ đối tượng hiếp dâm tài xế taxi

Đối tượng Ngô Văn Cà Trương (trú tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) bắt taxi đi từ bến xe Ninh Thuận đến xã Phước Chinh (huyện Bác Ái). Trên đường đi, Trương bất ngờ xé áo nữ tài xế taxi để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 21/6, một tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ thành công Ngô Văn Cà Trương (35 tuổi, trú tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang nằm trong chuyên án do Công an tỉnh Ninh Thuận xác lập.

Cụ thể vào lúc 17h35 ngày 20/6, chị N.T.T.L. (tài xế taxi) nhận chở đối tượng Trương từ bến xe Ninh Thuận đến xã Phước Chinh (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Khi đến đoạn đường Ô Căm (xã Phước Trung, huyện Bác Ái), Trương bất ngờ xé áo chị L. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lúc này, nạn nhân bắt đầu phản kháng rồi mở cửa thoát ra khỏi xe kêu cứu, còn Ngô Văn Cà Trương nhanh chóng bỏ trốn vào rừng Ô Căm.

Đối tượng Ngô Văn Cà Trương tại thời điểm bị bắt giữ.

Tiếp nhận thông tin từ chị L., Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận đã triển khai các tổ tuần tra kiểm soát để chốt chặn và sử dụng hệ thống camera giám sát hành trình để truy vết đối tượng.

Đến trưa ngày 21/6, lực lượng Công an phát hiện đối tượng di chuyển bằng taxi trên cao tốc Bắc Nam để vào TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm trên, một tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận, gồm trung tá Đinh Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông là thiếu tá Lê Quyết Tâm, thiếu tá Cao Dương Bảo Việt, thượng úy Trần Mạnh Linh, binh nhất Bùi Quốc Huy - chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì nhận được thông tin cần sự hỗ trợ từ Công an tỉnh Ninh Thuận nên đã nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, tổ chức mật phục, xác minh di biến động của đối tượng.

Vốn có nhiều tiền án, tiền sự nhưng lại tiếp tục phạm tội, Trương vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Khi taxi di chuyển đến nút giao thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) để rẽ vào quốc lộ 28, phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông, Trương liền rời khỏi xe và bỏ trốn vào một công ty gần đó để ẩn náu.

Lúc này, lực lượng Công an 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận liền tiến hành triển khai phương án để vây bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tá Đinh Anh Tuấn và binh nhất Bùi Quốc Huy đã áp sát, bắt giữ thành công Ngô Văn Cà Trương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Ninh Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.