Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ

Sáng 22/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.

Trà Khánh

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Hùng Cao được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ; tin tưởng rằng ông sẽ ủng hộ và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác giữa các quân, binh chủng, an ninh mạng, an ninh biển, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa... Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân, binh chủng...

image001.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã ký vào tháng 10/2025, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm đi-ô-xin tại khu vực sân bay Biên Hòa; đề nghị hai bên hoàn thành dự án trước năm 2030, qua đó mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

image003.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ Việt Nam phát động.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ tin tưởng Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao sẽ tiếp tục chỉ đạo để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh biển, đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai nước.

image005.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao chụp ảnh chung cùng các đại biểu. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh việc Hoa Kỳ cử quan chức, doanh nghiệp quốc phòng tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026 tại Hà Nội, góp phần vào thành công chung của triển lãm.

Về phần mình, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang dành thời gian tiếp đoàn. Đánh giá cao hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Bộ Quốc phòng
Link bài gốc Copy link
https://www.mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-dnqp/dai-tuong-phan-van-giang-tiep-quyen-bo-truong-bo-hai-quan-hoa-ky
#Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng #Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ #quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Việt Nam mời Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ dự triển lãm quốc phòng quốc tế 2026

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 tại Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng có các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng một số nước.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Guido Crosetto; tiếp các Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckwork và Pete Ricketts.

image001.png
Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Ảnh: Bộ Quốc phòng.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Việt Nam-Nga đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển

Ngày 22/5 tại Moscow, Việt Nam và Liên bang Nga đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, ngày 22/5, tại Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

z7854544664839-d625537986c2cf0f66b1945e106e566d.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev. Ảnh: Thu Trang.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng và năng lượng-dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, sáng 22/5, tại trụ sở Hội đồng An ninh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Cùng tham gia các hoạt động của đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới