Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, sáng 22/5, tại trụ sở Hội đồng An ninh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Cùng tham gia các hoạt động của đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng​​​​​​ An ninh Liên bang Nga. Ảnh: Thu Trang.

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng - dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nổi bật là: hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước; đào tạo; hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; tích cực ủng hộ, tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức; phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)... Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và dành các suất học bổng về đào tạo cho quân nhân Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Thu Trang.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp và kết quả đạt được trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam vào tháng 12/2025, đồng thời chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu khẳng định Liên bang Nga ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố tin cậy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, gồm: tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo; giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thông qua thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, môi trường biển...