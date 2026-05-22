Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng và năng lượng-dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Trà Khánh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, sáng 22/5, tại trụ sở Hội đồng An ninh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Cùng tham gia các hoạt động của đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng​​​​​​ An ninh Liên bang Nga. Ảnh: Thu Trang.

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng - dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nổi bật là: hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước; đào tạo; hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; tích cực ủng hộ, tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức; phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)... Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và dành các suất học bổng về đào tạo cho quân nhân Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Thu Trang.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp và kết quả đạt được trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam vào tháng 12/2025, đồng thời chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu khẳng định Liên bang Nga ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố tin cậy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, gồm: tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo; giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thông qua thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, môi trường biển...

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga

Thời gian qua quan hệ quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Sáng 21/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Removich Belousov đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 sẽ có trình diễn thực địa

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 - năm 2026 sẽ được tổ chức với quy mô lớn. Các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được trưng bày kết hợp.

Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã trải qua 2 kỳ tổ chức (năm 2022 và năm 2024) với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao.

Hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Nga ngày càng được củng cố và mở rộng

Theo Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục giữa hai nước trong năm qua không ngừng được mở rộng và củng cố.

Ngày 29/12, trong cuộc họp báo về kết quả phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong năm 2025, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt với nhiều sự kiện diễn ra trên các lĩnh vực khác nhau và để lại những ấn tượng sâu sắc. Đây là năm ghi dấu nhiều mốc son quan trọng trong lịch sử mỗi nước cũng như trong quan hệ song phương.

Đại sứ Bezdetko nhìn nhận, năm qua tác động của tình hình địa - chính trị phần nào ảnh hưởng đến hợp tác song phương. Tuy nhiên, ông cho rằng quan hệ Nga và Việt Nam vẫn tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực rộng lớn, "nền tảng then chốt cho điều này chính là đối thoại thường xuyên và thực chất ở các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất". Sự kiện trọng tâm của năm là chuyến thăm Liên bang Nga vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

