Việt Nam mời Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ dự triển lãm quốc phòng quốc tế 2026

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Guido Crosetto; tiếp các Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckwork và Pete Ricketts.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Gặp song phương Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam và đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về: Trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương.

Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ; khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ để góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Về phần mình, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; tiếp tục hợp tác tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA, nhằm bảo đảm nỗ lực của hai bên đẩy nhanh công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Pete Hegseth, lãnh đạo Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ và các doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào cuối năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương Việt Nam - Singapore trên tất cả lĩnh vực; khẳng định Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Singapore đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế; mong muốn Singapore tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing nhất trí cho rằng thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Singapore được triển khai hiệu quả, thực chất, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn, trao đổi thông tin; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng Chan Chun Sing tin tưởng hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tập trung vào các nội dung: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các quân, binh chủng và trên các lĩnh vực: An ninh mạng, an ninh, an toàn hàng hải, cứu hộ - cứu nạn, quân y, tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trong cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles, hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia đã đạt được những kết quả thiết thực, nổi bật là các lĩnh vực: Trao đổi đoàn; đối thoại-tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh và hợp tác đa phương về quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, năng lực, lợi ích của mỗi bên và tình hình thực tế, góp phần nâng cao hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương bộ trưởng Bộ quốc phòng Ý Guido Crosetto. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Guido Crosetto, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ giữa hai nước không ngừng được vun đắp và ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển toàn diện; nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Italy. Đánh giá tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nghiên cứu mở rộng hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển, quân y, văn hóa - thể thao quân sự, hợp tác quân, binh chủng.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tiếp các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckworth và Pete Ricketts, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có cá nhân các Thượng nghị sĩ, đối với tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bày tỏ nhất trí cao với đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, khẳng định lưỡng đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các Thượng nghị sĩ tiếp tục ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa các bang của Hoa Kỳ với các địa phương Việt Nam, hỗ trợ mở rộng kết nối doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó có việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam, các Thượng nghị sĩ nhất trí cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, trong đó có vai trò kết nối quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước. Các Thượng nghị sĩ cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đối với sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hai bên nhất trí đây là điểm sáng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong quan hệ hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ trong triển khai các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh; đề nghị các Thượng nghị sĩ tiếp tục ủng hộ duy trì, mở rộng các hoạt động này, đồng thời thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Các Thượng nghị sĩ bày tỏ trân trọng thiện chí, trách nhiệm và sự hợp tác đầy tinh thần nhân đạo của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh; khẳng định tiếp tục quan tâm, ủng hộ các chương trình hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng trao đổi, phối hợp với Hoa Kỳ trên các vấn đề cùng quan tâm phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích của mỗi nước. Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đánh giá cao những đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam; cho rằng Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Kết thúc buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các Thượng nghị sĩ tiếp tục là những người bạn, những cầu nối tích cực cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.