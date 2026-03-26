Đặc khu Phú Quốc: Loại nhà thầu giá thấp vì bản vẽ ghi hướng đi... Sơn La? [Kỳ 1]

Tại gói thầu sơn đường ở đặc khu Phú Quốc, một nhà thầu bỏ giá thấp hơn đã bị loại vì lỗi hy hữu: Bản vẽ kỹ thuật ghi hướng đi... Sơn La, dọn đường cho Công ty Nhung Hòa trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/03/2026, ông Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc đã ký Quyết định số 29/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Chi phí xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sơn dải phân cách cố định các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhung Hòa.

Quyết định số 29/QĐ-PKTHTĐT. Nguồn MSC

Gói thầu số 08 có số TBMT IB2500551238, được đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán là 6.978.093.776 đồng. Theo biên bản mở thầu ngày 17/12/2025, có 02 nhà thầu tham dự gồm: Liên danh IB2500551238 (bao gồm các công ty: Chương Thiện, Phát Đạt, Trung Tính) và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhung Hòa.

Đáng chú ý, mức giá dự thầu của hai đơn vị này có sự chênh lệch đáng kể. Trong khi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhung Hòa bỏ giá 4.882.568.353 đồng thì Liên danh IB2500551238 lại đưa ra mức giá cực kỳ cạnh tranh là 4.832.364.225 đồng (thấp hơn Công ty Nhung Hòa khoảng 50 triệu đồng). Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, đơn vị bỏ giá thấp hơn lại bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-TN.26 ngày 10/03/2026 của Công ty TNHH TVXD Tường Nguyên, Liên danh IB2500551238 bị đánh giá "Không đạt" vì bản vẽ biện pháp thi công tổ chức giao thông không phù hợp. Cụ thể, tổ chuyên gia cho rằng nhà thầu bố trí cọc tiêu di động chiếm trọn một làn đường, không đảm bảo giao thông xuyên suốt. Đặc biệt, lỗi hy hữu khiến nhà thầu này bị "điểm mặt" là trên bản vẽ sơ đồ tổ chức giao thông có xuất hiện mũi tên dẫn hướng đi... Sơn La, hoàn toàn không phù hợp với địa điểm thi công thực tế tại đặc khu Phú Quốc.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Liên danh IB2500551238 đã gửi đơn kiến nghị số 207-11/CV.LD ngày 23/03/2026 tới chủ đầu tư. Nhà thầu này khẳng định lỗi "mũi tên chỉ hướng đi Sơn La" chỉ là sai sót trong quá trình đánh máy và không phải là lỗi nghiêm trọng để loại bỏ tư cách nhà thầu. Đồng thời, nhà thầu này cũng đặt nghi vấn về việc tồn tại hai bản báo cáo đánh giá khác nhau (Báo cáo số 51 ngày 11/01/2026 và Báo cáo số 01 ngày 10/03/2026) trong cùng một gói thầu.

Liên danh IB2500551238 đã gửi đơn kiến nghị số 207-11/CV.LD ngày 23/03/2026 tới chủ đầu tư. Nguồn MSC

Bình luận về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Trong đấu thầu, mục tiêu quan trọng nhất là tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Nếu sai sót của nhà thầu chỉ mang tính hình thức, không làm thay đổi bản chất năng lực kỹ thuật hay giá thầu thì bên mời thầu nên yêu cầu làm rõ thay vì loại bỏ ngay lập tức, nhất là khi nhà thầu đó đang có mức giá tiết kiệm tốt nhất cho ngân sách".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc loại một nhà thầu bỏ giá thấp hơn hàng chục triệu đồng vì một lỗi đánh máy 'Sơn La' cần được xem xét kỹ lưỡng về tính công bằng. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là rất lớn khi có sự xuất hiện của các báo cáo đánh giá thay đổi kết quả xếp hạng nhà thầu".

