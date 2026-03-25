Đồng Nai: Liên danh 2 thành viên "một mình một chợ" trúng gói thầu xây trường Đồng Tiến

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng điểm trường ấp 6 Trường tiểu học Đồng Tiến chỉ ghi nhận một liên danh tham dự và trúng thầu, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 35 triệu đồng.

Gói thầu xây dựng trường học tại xã Đồng Tâm vừa ghi nhận kịch bản "một mình một ngựa" khi chỉ có duy nhất một liên danh nộp hồ sơ và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức tối thiểu.

Thắng thầu sát nút giá dự toán

Mới đây, ông Hoàng Anh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 68/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Xây dựng điểm trường ấp 6 Trường tiểu học Đồng Tiến.

Quyết định số 68/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Tiến Hưng, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nội thất Bình Phước. Giá dự toán của gói thầu là 3.393.844.413 đồng, giá trúng thầu được phê duyệt là 3.358.530.932 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 35 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm hơn 1%.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 13/03/2026, dù được mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng đến thời điểm đóng thầu, duy nhất liên danh nêu trên tham gia nộp hồ sơ. Việc thiếu vắng tính cạnh tranh giúp liên danh này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá năng lực, kỹ thuật để tiến tới ký kết hợp đồng.

Năng lực liên danh nhà thầu

Phân tích hồ sơ năng lực của các thành viên trong liên danh cho thấy nhiều dữ liệu đáng quan tâm về lịch sử đấu thầu tại địa phương.

Đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Tiến Hưng (MSDN: 3801280629), có trụ sở tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Dù mới được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu từ tháng 10/2024, doanh nghiệp này đã ghi nhận hiệu suất đáng nể khi tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6 gói (tỷ lệ thắng thầu 100%). Trước khi trúng gói thầu này thì trước đó doanh nghiệp này đã trúng các gói thầu có giá trị như: Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài, trị giá 1.959.883.000 đồng (tháng 12/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng + thiết bị tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Phú giáo, trị giá 1.467.188.493 000 đồng (tháng 12/2025)

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nội thất Bình Phước (MSDN: 3801294075), trụ sở tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Đây là đơn vị dày dạn kinh nghiệm với việc trúng 18/22 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu hơn 28,4 tỷ đồng. Ngoài gói thầu vừa trúng nêu trên, trước đó vào tháng 12/2025, doanh nghiệp này cũng đã từng trúng một gói thầu sửa chữa phòng làm việc do Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm làm chủ đầu tư.

Góc nhìn pháp lý

Việc gói thầu xây dựng trường học – một công trình an sinh quan trọng – chỉ có một nhà thầu "quen" tham dự và trúng thầu sát giá dự toán khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả của dòng vốn đầu tư công năm 2026.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các bản sửa đổi 2024, 2025, kịch bản một nhà thầu tham dự vẫn được xử lý theo quy trình. Tuy nhiên, tính cạnh tranh là mục tiêu cốt lõi để tối ưu ngân sách. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cần xem xét kỹ khâu lập hồ sơ mời thầu xem có tồn tại rào cản kỹ thuật nào hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh, theo tinh thần Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc minh bạch hóa thông tin và tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tiếp cận gói thầu là trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, hiệu quả.