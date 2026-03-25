Đồng Nai: Liên danh 2 thành viên "một mình một chợ" trúng gói thầu xây trường Đồng Tiến

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng điểm trường ấp 6 Trường tiểu học Đồng Tiến chỉ ghi nhận một liên danh tham dự và trúng thầu, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 35 triệu đồng.

Hà Linh

Gói thầu xây dựng trường học tại xã Đồng Tâm vừa ghi nhận kịch bản "một mình một ngựa" khi chỉ có duy nhất một liên danh nộp hồ sơ và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức tối thiểu.

Thắng thầu sát nút giá dự toán

Mới đây, ông Hoàng Anh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 68/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Xây dựng điểm trường ấp 6 Trường tiểu học Đồng Tiến.

Quyết định số 68/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Tiến Hưng, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nội thất Bình Phước. Giá dự toán của gói thầu là 3.393.844.413 đồng, giá trúng thầu được phê duyệt là 3.358.530.932 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 35 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm hơn 1%.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 13/03/2026, dù được mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng đến thời điểm đóng thầu, duy nhất liên danh nêu trên tham gia nộp hồ sơ. Việc thiếu vắng tính cạnh tranh giúp liên danh này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá năng lực, kỹ thuật để tiến tới ký kết hợp đồng.

Năng lực liên danh nhà thầu

Phân tích hồ sơ năng lực của các thành viên trong liên danh cho thấy nhiều dữ liệu đáng quan tâm về lịch sử đấu thầu tại địa phương.

Đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Tiến Hưng (MSDN: 3801280629), có trụ sở tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Dù mới được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu từ tháng 10/2024, doanh nghiệp này đã ghi nhận hiệu suất đáng nể khi tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6 gói (tỷ lệ thắng thầu 100%). Trước khi trúng gói thầu này thì trước đó doanh nghiệp này đã trúng các gói thầu có giá trị như: Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Xoài, trị giá 1.959.883.000 đồng (tháng 12/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng + thiết bị tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Phú giáo, trị giá 1.467.188.493 000 đồng (tháng 12/2025)

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nội thất Bình Phước (MSDN: 3801294075), trụ sở tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Đây là đơn vị dày dạn kinh nghiệm với việc trúng 18/22 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu hơn 28,4 tỷ đồng. Ngoài gói thầu vừa trúng nêu trên, trước đó vào tháng 12/2025, doanh nghiệp này cũng đã từng trúng một gói thầu sửa chữa phòng làm việc do Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm làm chủ đầu tư.

Góc nhìn pháp lý

Việc gói thầu xây dựng trường học – một công trình an sinh quan trọng – chỉ có một nhà thầu "quen" tham dự và trúng thầu sát giá dự toán khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả của dòng vốn đầu tư công năm 2026.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các bản sửa đổi 2024, 2025, kịch bản một nhà thầu tham dự vẫn được xử lý theo quy trình. Tuy nhiên, tính cạnh tranh là mục tiêu cốt lõi để tối ưu ngân sách. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cần xem xét kỹ khâu lập hồ sơ mời thầu xem có tồn tại rào cản kỹ thuật nào hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh, theo tinh thần Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc minh bạch hóa thông tin và tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tiếp cận gói thầu là trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, hiệu quả.

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Nguyễn Lê Gia và 3 gói thầu chỉ định thầu tiết kiệm 0 đồng tại phường Ninh Hòa [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 12/3/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nguyễn Lê Gia đã được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa phê duyệt trúng liên tiếp 3 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nguyễn Lê Gia (địa chỉ tại số 211 Nguyễn Trường Tộ, Phường Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang nổi lên như một cái tên đầy "may mắn" tại thị trường đầu tư công địa phương. Trong bối cảnh Việt Nam đã hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính từ tháng 7/2025, phường Ninh Hòa hiện là đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, nơi tập trung nhiều dự án nâng cấp hạ tầng thiết yếu.

"Điểm rơi" phê duyệt chỉ định thầu

Xem chi tiết

Nhìn thẳng - Nói thật

Cận cảnh gói thầu xây lắp tại xã Tây Khánh Vĩnh giảm giá sốc hơn 2,8 tỷ đồng

Vượt qua 6 đối thủ cạnh tranh, Liên danh Việt Ngân - Phùng Hưng vừa trúng gói thầu kè chống sạt lở sông Máu với giá giảm hơn 2,8 tỷ đồng so với dự toán ban đầu.

Ngày 16/01/2026, UBND xã Tây Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở sông Máu, thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng. Địa điểm xây dựng xã Tây Khánh Vĩnh.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2025. Mức giá gói thầu (dự toán) được phê duyệt ban đầu là 13.521.482.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Góc khuất gói thầu 7,2 tỷ tại Bình Thủy: Nhà thầu giá rẻ "ngã ngựa" bởi lỗi hy hữu

Cuộc đấu thầu tại Ban QLDA Bình Thủy gây chú ý khi các đơn vị chào giá cạnh tranh đều trượt thầu do sai sót ở giải pháp kỹ thuật, nhường sân cho liên danh quen thuộc trúng sát nút.

Ngày 20/03/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Bình Thủy Nguyễn Hồng Hà đã ký Quyết định số 137/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Bình Thủy, phường Thới An Đông và phường Long Tuyền. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia.

qd-4704.jpg
Quyết định số 137/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

