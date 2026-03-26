Công ty Quế Thông “một mình một chợ” tại gói thầu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin [Kỳ 1]

Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng gói thầu cải tạo cảnh quan tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/03/2026, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã ký Quyết định số 233/QĐ-ĐHCNTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo cảnh quan tại cổng chính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông.



Tiết kiệm ngân sách ở mức... tượng trưng

Gói thầu nêu trên có mã số thông báo mời thầu (TBMT) là IB2600061593, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.842.854.813 đồng.

Sau quá trình mở thầu và đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông (mã số thuế: 0303543679; trụ sở chính tại số 20/17 Đường số 9, phường An Hội Đông, TP HCM) đã trúng thầu với giá 1.807.814.236 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi, số tiền tiết kiệm được cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường đạt khoảng 35 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ở mức 1,9%.

Một phần Quyết định số 233/QĐ-ĐHCNTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đáng chú ý, Biên bản mở thầu lập lúc 09h30 ngày 05/03/2026 cho thấy, trong suốt thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT), chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Việc không có bất kỳ doanh nghiệp nào khác tham gia so kè về năng lực và giá cả đã khiến gói thầu rơi vào tình cảnh "một mình một chợ", tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu sát nút giá dự toán.

Vai trò của đơn vị tư vấn và kịch bản "duy nhất"

Để đi đến kết quả phê duyệt cuối cùng, gói thầu đã trải qua quá trình đánh giá của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đông Dương. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 90326/BCĐG-ĐD ngày 09/03/2026, đơn vị tư vấn kết luận nhà thầu Quế Thông đạt mọi tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy gói thầu này từng có lịch sử khá trắc trở. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt tại Quyết định số 1624/QĐ-ĐHCNTT ngày 25/12/2025. Đến ngày 10/02/2026, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã phải ký Quyết định số 137/QĐ-ĐHCNTT để hủy thầu và tổ chức lựa chọn lại nhà thầu. Ngay sau đó một ngày, E-HSMT lần 2 mới được phê duyệt theo Quyết định số 139/QĐ-ĐHCNTT ngày 11/02/2026. Dẫu vậy, kết quả sau cùng vẫn chỉ ghi nhận một cái tên duy nhất tham gia dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông.

Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 90326/BCĐG-ĐD ngày 09/03/2026

Phân tích về hiện tượng này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Dưới góc độ Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự thì chủ đầu tư có quyền gia hạn hoặc mở thầu ngay để đánh giá. Tuy nhiên, việc liên tục có các gói thầu 'một mình một ngựa' trúng thầu với giá sát giá dự toán sẽ khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế của công tác đầu tư công".

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Tính minh bạch không chỉ nằm ở việc đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà còn nằm ở cách xây dựng hồ sơ mời thầu. Nếu các tiêu chí kỹ thuật quá hẹp hoặc mang tính đặc thù cao, vô hình trung sẽ tự loại bỏ các nhà thầu khác, dẫn đến tình trạng mất đi sự cạnh tranh về giá, gây thiệt hại gián tiếp cho ngân sách".

