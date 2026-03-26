Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Quế Thông “một mình một chợ” tại gói thầu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin [Kỳ 1]

Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng gói thầu cải tạo cảnh quan tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt".

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/03/2026, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã ký Quyết định số 233/QĐ-ĐHCNTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo cảnh quan tại cổng chính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông.

Tiết kiệm ngân sách ở mức... tượng trưng

Gói thầu nêu trên có mã số thông báo mời thầu (TBMT) là IB2600061593, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.842.854.813 đồng.

Sau quá trình mở thầu và đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông (mã số thuế: 0303543679; trụ sở chính tại số 20/17 Đường số 9, phường An Hội Đông, TP HCM) đã trúng thầu với giá 1.807.814.236 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi, số tiền tiết kiệm được cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường đạt khoảng 35 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ở mức 1,9%.

Một phần Quyết định số 233/QĐ-ĐHCNTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đáng chú ý, Biên bản mở thầu lập lúc 09h30 ngày 05/03/2026 cho thấy, trong suốt thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT), chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Việc không có bất kỳ doanh nghiệp nào khác tham gia so kè về năng lực và giá cả đã khiến gói thầu rơi vào tình cảnh "một mình một chợ", tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu sát nút giá dự toán.

Vai trò của đơn vị tư vấn và kịch bản "duy nhất"

Để đi đến kết quả phê duyệt cuối cùng, gói thầu đã trải qua quá trình đánh giá của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đông Dương. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 90326/BCĐG-ĐD ngày 09/03/2026, đơn vị tư vấn kết luận nhà thầu Quế Thông đạt mọi tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy gói thầu này từng có lịch sử khá trắc trở. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt tại Quyết định số 1624/QĐ-ĐHCNTT ngày 25/12/2025. Đến ngày 10/02/2026, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã phải ký Quyết định số 137/QĐ-ĐHCNTT để hủy thầu và tổ chức lựa chọn lại nhà thầu. Ngay sau đó một ngày, E-HSMT lần 2 mới được phê duyệt theo Quyết định số 139/QĐ-ĐHCNTT ngày 11/02/2026. Dẫu vậy, kết quả sau cùng vẫn chỉ ghi nhận một cái tên duy nhất tham gia dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông.

Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 90326/BCĐG-ĐD ngày 09/03/2026

Phân tích về hiện tượng này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Dưới góc độ Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự thì chủ đầu tư có quyền gia hạn hoặc mở thầu ngay để đánh giá. Tuy nhiên, việc liên tục có các gói thầu 'một mình một ngựa' trúng thầu với giá sát giá dự toán sẽ khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế của công tác đầu tư công".

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Tính minh bạch không chỉ nằm ở việc đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà còn nằm ở cách xây dựng hồ sơ mời thầu. Nếu các tiêu chí kỹ thuật quá hẹp hoặc mang tính đặc thù cao, vô hình trung sẽ tự loại bỏ các nhà thầu khác, dẫn đến tình trạng mất đi sự cạnh tranh về giá, gây thiệt hại gián tiếp cho ngân sách".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Công ty Xây dựng Thương mại Quế Thông: Bất ngờ tỷ lệ trúng thầu 100% tại nhiều đơn vị công quyền

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty 3 nhân viên tại Đồng Tháp trúng 65 gói thầu: Năng lực đến đâu? [Kỳ 1]

Chỉ với ba nhân sự đăng ký, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long vẫn ghi tên mình vào danh sách trúng thầu dày đặc tại Đồng Tháp với tỷ lệ chiến thắng lên đến gần 93%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long (mã số thuế: 1402175040) là một doanh nghiệp quy mô nhỏ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp tại tỉnh Đồng Tháp. Dù dữ liệu đăng ký nhân viên chỉ ghi nhận 3 người, đơn vị này lại sở hữu một lịch sử đấu thầu "đáng nể" trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tính đến ngày 16/03/2026, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long đã tham gia tổng cộng 70 gói thầu. Kết quả cho thấy doanh nghiệp này đã trúng tới 65 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 93%. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 18,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có tới hơn 15 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Năng lực thực sự của nhà thầu Kiến Long và bài toán trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Với hệ thống dữ liệu trúng thầu dày đặc tại các đơn vị "ruột" với tỷ lệ tiết kiệm thấp, câu chuyện không chỉ nằm ở năng lực nhà thầu mà còn là trách nhiệm của các bên mời thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Trang trí Nội thất Kiến Long đang sở hữu một bảng thành tích đấu thầu đáng nể. Theo dữ liệu tổng hợp, đơn vị này đã tham gia 33 gói thầu, trúng 22 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 115 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này duy trì ở mức cao 96,22%.

Phần lớn các gói thầu đơn vị này thực hiện tập trung tại địa bàn TP HCM (24 gói). Mối quan hệ thân thiết với các chủ đầu tư như Tổng Công ty Bến Thành, Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp và Cảng Bến Nghé đã giúp doanh nghiệp này duy trì dòng việc làm ổn định, nhưng tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng" qua các năm đang khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Giải mã "hệ sinh thái" khách hàng và lịch sử 127 gói thầu của Nội thất Vạn Đạt [Kỳ 2]

Trong hơn 10 năm hoạt động, Công ty Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt đã thiết lập mối quan hệ thầu bền chặt với nhiều đơn vị quản lý dự án tại khu vực TP HCM.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Một thành viên Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt (Công ty Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt) đã tham gia tổng cộng 127 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong số này, doanh nghiệp trúng thầu 73 gói, trượt 49 gói, 1 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng khoảng hơn 93,69 tỷ đồng.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp đạt khoảng 57,48%. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động của Công ty Đồ gỗ Nội thất Vạn Đạt tập trung đậm đặc tại TP HCM với 89 gói thầu tham gia, chiếm tỷ trọng áp đảo so với các địa phương khác như Đồng Nai (11 gói) hay Tây Ninh (5 gói). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt 85,88%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới