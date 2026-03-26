Khánh Hòa: "Sức hút" của nhà thầu Việt Thông Ninh Hòa tại các gói xây lắp cấp xã [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Việt Thông Ninh Hòa (Công ty Việt Thông Ninh Hòa) có trụ sở tại tổ dân phố 8, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là doanh nghiệp siêu nhỏ với quy mô nhân sự công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ 3 người. Tuy nhiên, thời gian qua, doanh nghiệp này liên tục được các chủ đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa "chọn mặt gửi vàng" cho các dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở và hạ tầng.

Đặc biệt, sau khi tỉnh Khánh Hòa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 01/7/2025, tại xã Nam Ninh Hòa, đơn vị mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Ninh Lộc, Ninh Ích, Ninh Hưng và Ninh Tân. Công ty Việt Thông Ninh Hòa đã nhanh chóng trở thành đối tác quen thuộc của cả chính quyền và khối cơ quan Đảng địa phương.

Cụ thể, ngày 07/11/2025, ông Lê Bá Hoàng Trường, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Ninh Hòa đã ký Quyết định số 09/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty Việt Thông Ninh Hòa thực hiện Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa khối nhà làm việc 2 tầng, Trung tâm hành chính công, Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Nam Ninh Hòa. Giá chỉ định thầu của gói thầu này là 1.279.020.000 đồng, thực hiện theo hình thức trọn gói trong 45 ngày. Đáng chú ý, đây là gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2025.

Chỉ trước đó hai ngày, tại khối cơ quan Đảng của địa phương này cũng ghi nhận một kịch bản tương tự. Ngày 05/11/2025, ông Phạm Cường Quốc, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Nam Ninh Hòa đã ký Quyết định số 11-QĐ/VPĐU phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty Việt Thông Ninh Hòa thực hiện Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình. Dự án này có tên đầy đủ là Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị phòng Thường trực, phòng họp Ban Thường vụ, phòng tiếp công dân, bếp ăn Đảng ủy, xây dựng, lắp đặt nhà xe, mái vòm, cải tạo bồn hoa sân Đảng ủy. Giá chỉ định thầu được phê duyệt là 1.249.752.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%). Hình thức lựa chọn nhà thầu tiếp tục là chỉ định thầu rút gọn với thời gian thực hiện 45 ngày.

Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ liên tiếp nhận các gói thầu xây lắp tiền tỷ với thời gian thực hiện ngắn và chồng lấn nhau đặt ra dấu hỏi về khả năng huy động nhân lực và thiết bị. Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù các gói thầu này đều tuân thủ các bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thương thảo hợp đồng theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhưng tính cạnh tranh thực tế là điều cần được xem xét khi nhà thầu này gần như "một mình một chợ" tại địa phương.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Chỉ định thầu rút gọn là hình thức nhằm đẩy nhanh tiến độ cho các gói thầu có tính chất cấp thiết hoặc giá trị nhỏ. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức này một cách dày đặc cho cùng một nhà thầu tại một địa bàn hẹp có thể làm giảm tính cạnh tranh và minh bạch. Chủ đầu tư cần chịu trách nhiệm giải trình cao về năng lực thực sự của nhà thầu để đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng ngân sách."

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là ưu tiên tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi các gói thầu có giá trị trên 1 tỷ đồng được chỉ định thầu rút gọn, dư luận hoàn toàn có quyền nghi vấn về sự minh bạch nếu không có những giải trình thỏa đáng từ phía chủ đầu tư về quá trình lựa chọn đơn vị thực hiện.

[Kỳ 2:] Tỷ lệ trúng thầu 100% và "bài toán" năng lực của Công ty Việt Thông Ninh Hòa.