Hai trẻ tử vong ở Hưng Yên, nghi phạm sát hại là bà nội

Do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong; bà Vân bị thương.

Tối 31/8, liên quan vụ phát hiện thi thể 2 cháu bé ở sông và phòng trọ trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra ngày 31/8/2025 tại xã Như Quỳnh.

Khu vực phát hiện thi thể cháu N.M.K.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 7h45’ ngày 31/8/2025, tại khu vực sông thuộc địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu N.M.K, sinh năm 2017, thường trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Như Quỳnh bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh vụ việc, bước đầu đã xác định các thông tin liên quan.

Theo đó, qua xác minh, xác định, tối ngày 30/8/2025, anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1990, thường trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng đưa hai con là cháu N.M.K (sinh năm 2017) và cháu N.M.H (sinh năm 2013) đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân (Sinh năm 1965, thường trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng) tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong; bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

