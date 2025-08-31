Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy tìm nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa phát lệnh truy tìm đối tượng được xác định đã nhận một trang mạng cá độ bóng đá từ thành viên trong đường dây cá độ hơn 100 tỷ đồng.

Thanh Hà

Ngày 31/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thái Cảm (SN 1990, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để điều tra liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, xảy ra tháng 7/2024 do Trần Minh Quang (SN 1978), trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu.

img-9183-1109.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thái Cảm để phục vụ công tác điều tra.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên đến 100 tỷ đồng.

Trước đó ngày 30/6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt triệu tập Trần Minh Quang cùng 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet để đấu tranh.

Cơ quan công an xác định Quang là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với nhiều con bạc tham gia.

Quang đã mua 2 tài khoản siêu tổng của một tài khoản Telegram, rồi lập ra 4 tài khoản tổng giao cho 4 đối tượng cấp dưới điều hành. Các đối tượng cấp dưới tiếp tục tạo ra các tài khoản cấp độ đại lý và thành viên để thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Từ cuối tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, số tiền giao dịch trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Quang điều hành đã lên tới 100 tỷ đồng. Tiền thắng thua của các đối tượng đánh bạc thực hiện thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng.

img-9184-1109.jpg
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên đến 100 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự nhiều đối tượng có liên quan, thu giữ tang vật gồm 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, 3 ô tô cùng nhiều số tài khoản ngân hàng, tài liệu khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các bị can, gồm: Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Thành Vĩ, Trần Văn Hùng, Trần Phước Hải, Võ Như Cường, Đặng Văn Hữu (cùng trú tại TP Đà Nẵng) về tội Tổ chức đánh bạc.

Đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Quang, Hồ Văn Lành, Đàm Phan Nhuận, Đỗ Phú Thạnh, Lê Văn Chung về tội Đánh bạc. Đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng khác về hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao.

Trong quá trình điều tra vụ án, xác định đối tượng Bùi Thái Cảm có lấy một trang mạng cá độ bóng đá từ bị can Nguyễn Văn Thành Vĩ. Trong trang mạng có 1.000 điểm, quy ước mỗi điểm là 12.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng Cảm không chấp hành, không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thái Cảm để phục vụ điều tra.

#Công an #TP Đà Nẵng #truy tìm #trang mạng #cá độ #bóng đá

Bài liên quan

Xã hội

Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi vừa đặt chân về Nghệ An

Sau 3 năm lẩn trốn về tội gây rối trật tự công cộng, ngay khi đặt chân về tỉnh Nghệ An, đối tượng Lương Ngọc Thảo bị lực lượng chức năng tổ chức đón lõng.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Lượng Minh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi vừa đặt chân về Nghệ An sau nhiều năm lẩn trốn.

images2035811-z6954694498390-5c3ea6f48899da748a203d27a6b01ecd.jpg
Đối tượng trốn truy nã Lương Ngọc Thảo (dấu X) bị lực lượng chức năng bắt giũ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn (SN: 1969, trú thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) bị Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi “Giết người” xảy ra ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.

Khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Đình Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn và tạo ra “vỏ bọc” là một con người khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh bị cơ quan chức năng bắt giữ thành công khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện trọng đại năm 2025; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 327 Công an tỉnh về mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã triển khai khai lực lượng và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

capture-3603.png
Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới