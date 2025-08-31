Truy tìm nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa phát lệnh truy tìm đối tượng được xác định đã nhận một trang mạng cá độ bóng đá từ thành viên trong đường dây cá độ hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 31/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thái Cảm (SN 1990, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để điều tra liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, xảy ra tháng 7/2024 do Trần Minh Quang (SN 1978), trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thái Cảm để phục vụ công tác điều tra.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên đến 100 tỷ đồng.

Trước đó ngày 30/6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt triệu tập Trần Minh Quang cùng 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet để đấu tranh.

Cơ quan công an xác định Quang là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với nhiều con bạc tham gia.

Quang đã mua 2 tài khoản siêu tổng của một tài khoản Telegram, rồi lập ra 4 tài khoản tổng giao cho 4 đối tượng cấp dưới điều hành. Các đối tượng cấp dưới tiếp tục tạo ra các tài khoản cấp độ đại lý và thành viên để thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Từ cuối tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, số tiền giao dịch trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Quang điều hành đã lên tới 100 tỷ đồng. Tiền thắng thua của các đối tượng đánh bạc thực hiện thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên đến 100 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự nhiều đối tượng có liên quan, thu giữ tang vật gồm 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, 3 ô tô cùng nhiều số tài khoản ngân hàng, tài liệu khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các bị can, gồm: Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Thành Vĩ, Trần Văn Hùng, Trần Phước Hải, Võ Như Cường, Đặng Văn Hữu (cùng trú tại TP Đà Nẵng) về tội Tổ chức đánh bạc.

Đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Quang, Hồ Văn Lành, Đàm Phan Nhuận, Đỗ Phú Thạnh, Lê Văn Chung về tội Đánh bạc. Đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng khác về hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao.

Trong quá trình điều tra vụ án, xác định đối tượng Bùi Thái Cảm có lấy một trang mạng cá độ bóng đá từ bị can Nguyễn Văn Thành Vĩ. Trong trang mạng có 1.000 điểm, quy ước mỗi điểm là 12.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng Cảm không chấp hành, không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thái Cảm để phục vụ điều tra.