Bắt “nóng” nhóm nghi phạm giết người ở Quảng Trị

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trốn khỏi hiện trường, giấu hai xe máy vào lòng cống thoát nước và mang súng đến giấu tại nhà một người dân trong thôn.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú, cùng trú tại xã Hiếu Giang, để điều tra về hành vi Giết người và Che giấu tội phạm.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/8, trước khi đi chơi tại quốc lộ 9, Hồ Quang Đạt đưa một khẩu súng ngắn cho Hồ Ngọc Văn. Nhóm 4 người đi hai xe máy đến thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp thì dừng lại bên lề đường để sử dụng điện thoại.

2 đối tượng Hồ Ngọc Văn và Hồ Quang Đạt. Ảnh Ngọc Vũ.

Lúc này, nhóm gặp anh Hồ Văn Triều và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Triều dùng mũ bảo hiểm đánh Văn. Để trả thù, Văn bắn anh này tử vong.

Sau khi gây án, Văn cùng đồng phạm trốn khỏi hiện trường và giấu hai xe máy vào lòng cống thoát nước, còn Phú mang súng đến giấu tại nhà một người dân trong thôn. Rồi cả nhóm đi về nhà ngủ và bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu một khẩu súng ngắn, 5 viên đạn và một số tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.