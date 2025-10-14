Cựu Tổng thống Mỹ Biden khen ông Trump vì thỏa thuận hòa bình Gaza

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bill Clinton đã khen ngợi Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong thỏa thuận hòa bình ở Gaza.

RT đưa tin ngày 14/10, cựu Tổng thống Biden và Bill Clinton đã khen ngợi ông Trump vì vai trò của ông trong thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đạt được giữa Israel và Hamas, hướng tới chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Gaza.

"Tôi khen ngợi Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy vì đã nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới cũng như giúp đưa các con tin trở về", ông Biden viết trên mạng X, bày tỏ hy vọng rằng hòa bình sẽ được duy trì lâu dài. Ông kêu gọi "các biện pháp bình đẳng về hòa bình, phẩm giá và an toàn" cho cả người Israel và Palestine.

Tổng thống Trump (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Biden. Ảnh: Wikipedia.

Trong một tuyên bố hôm 13/10, cựu Tổng thống Mỹ Clinton cũng dành lời khen cho ông Trump: "Tôi rất biết ơn vì lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, 20 con tin còn sống cuối cùng đã được trả tự do và viện trợ rất cần thiết bắt đầu đổ vào Gaza. Tổng thống Trump và chính quyền của ông, Qatar cùng các bên liên quan khác trong khu vực xứng đáng được ghi nhận vì sự kiên trì cho đến khi đạt được thỏa thuận".

Vị cựu Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Israel và Hamas "cố gắng biến khoảnh khắc mong manh này thành nền hòa bình lâu dài, mang lại phẩm giá và an toàn cho cả người Palestine và Israel".

Cựu Tổng thống Bill Clinton. Ảnh: Anadolu.

Tổng thống Trump và các nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình Gaza tại hội nghị thượng đỉnh ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập, hôm 13/10.

Trong lễ ký kết, Tổng thống Trump nói rằng "mọi người đều hài lòng" với thỏa thuận. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Gaza đã kết thúc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận này có được thực hiện đầy đủ hay không.