Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo Iran và Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran và lực lượng Hamas.

An An (Theo ABC News)

ABC News đưa tin, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mar-a-Lago, Florida, hôm 29/12, Tổng thống Trump đã đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn đối với cả Iran và Hamas.

Tổng thống Trump dọa sẽ "trừng phạt" Iran nếu Tehran cố gắng tái xây dựng chương trình hạt nhân của nước này.

"Tôi nghe nói Iran đang cố gắng tái thiết lực lượng. Và nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ phải đánh bại họ. Chúng ta sẽ cho họ một bài học nhớ đời", Tổng thống Trump tuyên bố.

ap25336744985320.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi nghe nói Iran muốn đạt được một thỏa thuận, điều đó khôn ngoan hơn nhiều", ông Trump nói tiếp.

Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ ủng hộ một cuộc tấn công của Israel vào Iran nếu Iran tiếp tục chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của nước này.

Về phía Hamas, ông chủ Nhà Trắng nói rằng lực lượng này phải giải giáp vũ khí thì giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza mới có thể bắt đầu.

"Nếu họ không làm vậy, họ sẽ đối mặt với điều khủng khiếp và sẽ phải trả giá đắt", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết, lực lượng Hamas sẽ được cho một khoảng thời gian rất ngắn để giải giáp vũ khí - điều mà Israel cho rằng khó có thể xảy ra.

Nguồn video: Báo Nhân Dân

Nguồn video: Báo Nhân Dân
