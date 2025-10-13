Mỹ gửi quân đến Israel giám sát thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Các binh sĩ Mỹ sẽ hỗ trợ và giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza như một phần của nhóm bao gồm các quốc gia đối tác, các tổ chức phi chính phủ và tư nhân.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Quân đội Mỹ sẽ gửi khoảng 200 binh sĩ tới Israel để hỗ trợ và giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza như một phần của nhóm bao gồm các quốc gia đối tác, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan trong khu vực tư nhân.

Sau 2 năm xung đột, Dải Gaza gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Các quan chức, giấu tên để thảo luận về các chi tiết không được phép công bố, cho biết Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ Trung tâm (CENCOM) sẽ thành lập một "trung tâm điều phối dân sự-quân sự" tại Israel nhằm giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như hỗ trợ hậu cần và an ninh vào lãnh thổ bị tàn phá bởi hai năm chiến tranh .

Những phát biểu này cung cấp một số chi tiết đầu tiên về cách thức giám sát thỏa thuận ngừng bắn và việc quân đội Mỹ sẽ tham gia vào nỗ lực này.

Sau khi Israel và phong trào Hamas đồng ý với giai đoạn đầu tiên của kế hoạch do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh, vẫn còn nhiều câu hỏi về các bước tiếp theo, bao gồm việc giải giáp Hamas, rút ​​quân đội Israel khỏi Gaza và thành lập một chính phủ tương lai trên lãnh thổ này.

Nội các Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông qua thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Ảnh: Washington Post

Một trong những quan chức cho biết nhóm mới sẽ giúp giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và quá trình chuyển giao sang chính quyền dân sự ở Gaza.

Trung tâm điều phối sẽ có khoảng 200 quân nhân Mỹ có chuyên môn về vận tải, lập kế hoạch, an ninh, hậu cần và kỹ thuật. Vị quan chức giấu tên cho biết và lưu ý rằng sẽ không có lực lượng chiến đấu nào được gửi đến Gaza.

Một quan chức khác cho biết quân đội sẽ đến từ Bộ Tư lệnh CENCOM cũng như các khu vực khác trên thế giới. Các quân nhân đã bắt đầu đến và sẽ tiếp tục đến khu vực này vào cuối tuần để bắt đầu lập kế hoạch và nỗ lực thành lập trung tâm.

Một thỏa thuận đột phá nhằm tạm dừng chiến tranh ở Gaza đã đạt được vào thứ Tư sau khi Mỹ và các nhà trung gian trong khu vực gây sức ép buộc cả Israel và Hamas chấm dứt cuộc giao tranh.

Cuộc chiến đã tàn phá Dải Gaza, giết chết hàng chục nghìn người Palestine, gây ra các cuộc xung đột khác và cô lập Israel.

Nỗ lực đó đã dẫn đến một thỏa thuận trong giai đoạn đầu tiên, theo đó sẽ giải thoát những con tin Israel còn sống sót trong vòng vài ngày để đổi lấy việc thả hàng trăm người Palestine bị Israel giam giữ.