Nội dung tuyên bố chung Gaza được ông Trump ký tại Ai Cập

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo một số nước đã ký thỏa thuận hòa bình Gaza trong hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Ai Cập.

Theo Tân Hoa Xã, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đồng chủ trì, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế, đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh ở Ai Cập hôm 13/10. Tuy nhiên, đại diện Israel và Hamas không tham dự hội nghị này.

Tổng thống Trump cùng Tổng thống Ai Cập al-Sisi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình Gaza tại hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Xinhua News.

Theo văn phòng Tổng thống Ai Cập, hội nghị thượng đỉnh tập trung vào việc ủng hộ thỏa thuận Sharm el-Sheikh, đạt được giữa Israel và Hamas nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza hôm 9/10, với Ai Cập, Mỹ, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, làm trung gian.

"Tôi chào mừng tất cả các vị đến với Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm el-Sheikh, tại thời điểm lịch sử quan trọng và then chốt này, nơi chúng ta cùng nhau chứng kiến ​​việc ký kết Hiệp định Sharm el-Sheikh nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza", Tổng thống Sisi phát biểu.

Ông cho biết động thái này là "một tia hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ khép lại một chương đau thương trong lịch sử nhân loại và mở ra cánh cửa đến một kỷ nguyên hòa bình và ổn định mới ở Trung Đông, mang lại cho người dân khu vực vốn đã kiệt quệ vì xung đột một ngày mai tươi sáng hơn".

Tại hội nghị, Tổng thống Trump, Tổng thống Ai Cập al-Sisi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã ký tuyên bố chung ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình ở Gaza.

Tuyên bố chung cũng đề cập đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa cộng đồng quốc tế nhằm cung cấp mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận và duy trì tính liên tục của thỏa thuận, bao gồm lệnh ngừng bắn toàn diện ở Gaza, hoàn tất quá trình trao đổi con tin và tù nhân, việc rút quân của Israel và việc đưa viện trợ nhân đạo và cứu trợ vào Dải Gaza.

Tổng thống al-Sisi tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc thực hiện kế hoạch ngừng bắn ở Gaza, nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải được "củng cố và thực hiện tất cả giai đoạn, hướng tới hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước".

