Mỹ đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine trong 15 năm

Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine trong thời hạn 15 năm như một phần của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

An An (Theo USA Today)

USA Today đưa tin ngày 29/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, có thể kéo dài tới 50 năm, như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất.

ukraine.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Anadolu.

Một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Florida, ông Zelensky nói với các phóng viên rằng Mỹ đã đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine trong 15 năm. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đề nghị chính quyền ông Trump xem xét một cam kết dài hạn hơn.

"Tôi đã nói với Tổng thống Trump rằng chúng tôi thực sự muốn ông xem xét khả năng kéo dài thời hạn lên 30, 40, 50 năm. Đó sẽ là một quyết định lịch sử của nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Trump nói rằng ông ấy sẽ suy nghĩ về điều đó", ông Zelensky cho biết.

Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi ông trình bày kế hoạch hòa bình của Ukraine với ông Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tại Palm Beach, Florida, ngày 28/12.

Các nhà lãnh đạo sau đó cho biết họ đã đạt được tiến triển đáng kể về khuôn khổ an ninh nhưng chưa đạt được thỏa thuận về số phận của khu vực Donbass, nơi Nga đã kiểm soát phần lớn.

Nga trước đó yêu cầu Kiev phải rút quân khỏi các khu vực ở Donbass mà vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
