Đốt điện sinh lý tim bằng sóng cao tần xử lý tận gốc ổ phát sinh rối loạn nhịp

Ông T.V.V. (64 tuổi, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) nhiều năm phải sống chung với những cơn tim đập nhanh tái diễn. Ban đầu, các cơn hồi hộp chỉ xuất hiện từng đợt nhưng ngày càng dày hơn, kèm theo mệt mỏi và khó thở mỗi khi cơn rối loạn nhịp xuất hiện. Khoảng ba năm trước, ông từng bị đột quỵ não do rối loạn nhịp tim.

Sau đột quỵ, bệnh nhân tiếp tục điều trị nội khoa nhằm kiểm soát rối loạn nhịp. Tuy nhiên, các cơn tim đập nhanh vẫn tái phát nhiều lần, khiến tình trạng mệt mỏi ngày càng nặng và chức năng tim suy giảm rõ rệt.

Đốt điện sinh lý chữa rối loạn nhịp - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc nhịp nhanh kịch phát trên thất. Trong cơn, nhịp tim có thời điểm lên tới 180-200 lần/phút. Tình trạng kéo dài khiến các buồng tim giãn, cơ tim suy yếu, phân suất tống máu (EF) chỉ còn khoảng 35%, thấp hơn nhiều so với mức bình thường khoảng 60-70%.

Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy tim đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải hoạt động liên tục với tần số quá cao trong thời gian dài.

BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường, Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế SIS Cần Thơ cho biết, đối với bệnh nhân V đây là thời điểm cần chuyển sang phương pháp điều trị can thiệp nhằm xử lý tận gốc ổ phát sinh rối loạn nhịp.

Tuy nhiên, ca bệnh cũng đặt ra nhiều thách thức. Suy tim kéo dài khiến các buồng tim giãn lớn, làm thay đổi cấu trúc tim và gây khó khăn trong việc xác định chính xác vị trí phát sinh rối loạn nhịp.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện triệt đốt điện sinh lý tim bằng sóng cao tần. Quá trình can thiệp được hỗ trợ bởi hệ thống lập bản đồ điện học buồng tim, giúp tái tạo hình ảnh giải phẫu của tim và xác định chính xác ổ phát sinh rối loạn nhịp để triệt đốt.

Ngay sau can thiệp, nhịp tim của bệnh nhân trở về mức 60-70 lần/phút và duy trì ổn định.

Điều đáng mừng là chức năng co bóp của tim cũng cải thiện rõ rệt. Nếu trước điều trị, phân suất tống máu chỉ khoảng 35%, thì khi tái khám chỉ số này đã tăng lên khoảng 40-50%, cho thấy cơ tim đang từng bước hồi phục sau khi nguyên nhân gây rối loạn nhịp được loại bỏ.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện. Đến lần tái khám sau 20 ngày, sức khỏe ổn định, không còn cảm giác hồi hộp, mệt mỏi như trước.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Mạnh Cường cảnh báo, nhiều người thường bỏ qua các cơn tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực vì nghĩ chỉ là hiện tượng nhất thời. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, tim sẽ phải hoạt động quá mức, lâu dần dẫn đến giãn buồng tim, suy tim, đồng thời làm tăng nguy cơ đột quỵ và đột tử.

Người dân cần đi khám sớm nếu thường xuyên xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, mệt khi gắng sức hoặc đã được chẩn đoán mắc các rối loạn nhịp tim như nhịp nhanh kịch phát trên thất, nhanh nhĩ, nhanh thất hoặc rung nhĩ.

Hiện nay, với sự phát triển của kỹ thuật điện sinh lý tim, nhiều trường hợp rối loạn nhịp có thể được điều trị triệt để bằng phương pháp triệt đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần. Không chỉ giúp kiểm soát triệu chứng, phương pháp này còn góp phần hạn chế nguy cơ suy tim, đột quỵ và đột tử, cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.

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