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Sống Khỏe

Cứu cụ ông ngừng tuần hoàn do "cơn bão điện học", cấy ICD ngăn đột tử

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa cấp cứu thành công một nam bệnh nhân 74 tuổi bị ngừng tuần hoàn do "cơn bão điện học" – tình trạng rối loạn nhịp tim nguy kịch có nguy cơ gây đột tử rất cao.

Thúy Nga

Bệnh lnhân N.H.T. (74 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh), có tiền sử thiếu máu cục bộ cơ tim và đã được đặt stent động mạch vành. Trước khi nhập viện, ông xuất hiện các triệu chứng tức ngực, choáng váng, khó thở, huyết áp tụt còn 80/60 mmHg.

Ngay khi tiếp nhận, hệ thống theo dõi điện tim ghi nhận người bệnh xuất hiện cơn nhịp nhanh thất. Chỉ trong thời gian ngắn, rối loạn nhịp tiến triển thành rung thất khiến người bệnh mất ý thức, ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và Hồi sức cấp cứu nhanh chóng phối hợp triển khai đồng thời nhiều kỹ thuật chuyên sâu như sốc điện chuyển nhịp, tạo nhịp vượt tần số, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở cùng các biện pháp hồi sức tích cực.

Trong quá trình cấp cứu, người bệnh liên tục xuất hiện các cơn rối loạn nhịp thất tái phát, tạo nên "cơn bão điện học" – tình trạng nhiều cơn nhịp nhanh thất hoặc rung thất xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Sau nỗ lực của ê-kíp, tim người bệnh đã đập trở lại, huyết động dần ổn định và vượt qua giai đoạn nguy kịch.

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Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi hồi sức thành công, các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch tiếp tục tiến hành các thăm dò chuyên sâu để xác định nguyên nhân. Kết quả đánh giá cho thấy người bệnh mắc cơn nhịp nhanh thất vô căn, có nguy cơ tái phát cao và có thể dẫn tới đột tử.

Để phòng ngừa nguy cơ này, người bệnh được chỉ định cấy máy phá rung tim tự động (ICD) nhằm dự phòng đột tử thứ phát do tim.

Sau cấy máy kết hợp điều trị nội khoa, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, hết đau ngực, không còn khó thở, huyết động ổn định và được xuất viện.

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Bệnh nhân được cấy máy phá rung tự động - Ảnh BVCC

ThS.BSCKII Hoàng Minh Quang, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, cấy máy phá rung tim tự động là một trong những kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch, được khuyến cáo cho những người có nguy cơ cao đột tử do suy tim nặng hoặc các rối loạn nhịp thất nguy hiểm như nhịp nhanh thất, rung thất, cũng như một số bệnh lý di truyền như hội chứng Brugada.

Khi phát hiện rối loạn nhịp nguy hiểm, máy ICD sẽ tự động phát xung điện tạo nhịp hoặc sốc điện ngay lập tức để chấm dứt cơn loạn nhịp, đưa tim trở lại nhịp đập bình thường chỉ trong vài giây. Nhờ đó, thiết bị có thể ngăn chặn nguy cơ đột tử trước khi người bệnh kịp nhận biết tình trạng bất thường.

Người mang máy phá rung tim tự động cần lưu ý gì?

- Tuân thủ lịch tái khám và kiểm tra hoạt động của máy theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Dùng thuốc đầy đủ, không tự ý ngừng điều trị.

- Khi đi qua cổng từ hoặc hệ thống kiểm tra an ninh tại sân bay, cần chủ động thông báo với nhân viên an ninh về việc đang mang máy ICD.

- Hạn chế tiếp xúc gần, kéo dài với các nguồn phát sóng điện từ mạnh để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

- Nếu xuất hiện các triệu chứng như ngất, hồi hộp kéo dài, đau ngực hoặc máy phát sốc nhiều lần, cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra.

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