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Sống Khỏe

Sốc điện chuyển nhịp giúp điều trị rồi loạn nhịp tim

Hồi hộp, tim đập nhanh kéo dài sau nhiều năm phẫu thuật tim, người phụ nữ được chẩn đoán mắc cuồng nhĩ và điều trị thành công bằng sốc điện chuyển nhịp.

Thúy Nga

Sau hơn 20 năm phẫu thuật đóng thông liên thất và duy trì sức khỏe ổn định, bà N. (59 tuổi) bất ngờ xuất hiện những cơn hồi hộp, tim đập nhanh kéo dài, có thời điểm nhịp tim dồn dập khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Ban đầu, bà cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tuổi tác nên chưa đi khám.

Khi các triệu chứng ngày càng rõ rệt, người bệnh mới tới viện khám. Kết quả điện tâm đồ xác định bà mắc cuồng nhĩ, một dạng rối loạn khiến nhịp tim tăng nhanh bất thường. Đồng thời, siêu âm tim ghi nhận tâm nhĩ trái giãn lớn, yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối trong buồng tim cũng như tái phát các cơn rối loạn nhịp.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, xác định không có huyết khối trong buồng tim, các bác sĩ chỉ định thực hiện sốc điện chuyển nhịp nhằm nhanh chóng đưa nhịp tim trở về bình thường.

Sau chuyển nhịp, nhịp tim của bà N. trở về ổn định, các triệu chứng hồi hộp, tim đập nhanh và đánh trống ngực cải thiện rõ rệt.

Theo BSNT.BSCKI Đoàn Văn Dũng, Khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cuồng nhĩ không chỉ làm giảm hiệu quả bơm máu của tim mà còn có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị.

Khi tâm nhĩ co bóp không hiệu quả, máu dễ bị ứ đọng trong buồng tim và hình thành huyết khối. Nếu cục máu đông bong ra, theo dòng máu lên não sẽ gây đột quỵ. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất của các rối loạn nhịp như cuồng nhĩ hay rung nhĩ.

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Siêu âm tim cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Đình Công, Phó khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cảnh báo, hiện nay rối loạn nhịp tim có nhiều phương pháp điều trị như dùng thuốc, sốc điện chuyển nhịp hoặc can thiệp điện sinh lý. Trong đó, sốc điện chuyển nhịp thường được chỉ định khi rối loạn nhịp kéo dài hoặc điều trị nội khoa chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Sốc điện chuyển nhịp là kỹ thuật sử dụng xung điện được đồng bộ chính xác với nhịp tim nhằm đưa tim từ trạng thái rối loạn trở về nhịp xoang bình thường. Trước khi thực hiện, người bệnh được gây mê ngắn nên hầu như không cảm thấy đau hoặc khó chịu.

Đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp khôi phục nhịp tim nhanh chóng, cải thiện rõ các triệu chứng và người bệnh có thể hồi phục sớm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn, việc lựa chọn đúng chỉ định, đánh giá kỹ tình trạng người bệnh và loại trừ huyết khối trước thủ thuật là những yếu tố đặc biệt quan trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đi khám chuyên khoa tim mạch khi xuất hiện các biểu hiện như hồi hộp kéo dài, tim đập nhanh, tim đập không đều, đánh trống ngực, khó thở hoặc choáng váng. Việc phát hiện sớm nguyên nhân gây rối loạn nhịp sẽ giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, giảm nguy cơ hình thành huyết khối và phòng ngừa biến chứng đột quỵ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Làm việc tại nhà: Vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình:

#Rối loạn nhịp tim và biến chứng đột quỵ #Chữa trị sốc điện chuyển nhịp #Phát hiện huyết khối trong tim #Ảnh hưởng của cuồng nhĩ sau phẫu thuật tim #Phương pháp siêu âm tim qua thực quản

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