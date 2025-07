Cứu sống 2 bố con lênh đênh suốt đêm trên biển ở Hà Tĩnh

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Cát Bà Đang trên hành trình từ Quảng Ninh về Hải Phòng đến gần khu vực cửa vịnh Cát Bà, tàu Hải Anh 26 bị chìm, lực lượng chức năng đã cứu nạn thành công 6 thuyền viên.

Chiều 5/5, tàu vận tải Việt Anh 26 (HP-2496) gặp nạn trên vùng biển Cát Bà do ảnh hưởng của sóng to gió lớn, có nguy cơ chìm hoàn toàn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Cát Bà, Công an thị trấn Cát Bà và người dân địa phương, toàn bộ 6 thuyền viên đã được cứu sống an toàn, đưa vào bờ kịp thời trong tình trạng sức khỏe ổn định.