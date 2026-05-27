Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh 6 năm tù

Chiều 27/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội; phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, được xác định là người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng và từng giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo Thắng có hành vi sai phạm, gây thất thoát 803 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX nhận định, bị cáo Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế. Để quản lý, triển khai thực hiện hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, bị cáo Tiến đã ký quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm và uỷ quyền cho đơn vị này thay mặt cho Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án.

Do tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm là đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình để lựa chọn, cho phép Ban Y tế trọng điểm được thuê tư vấn nước ngoài lập dự án nên bị cáo Tiến đã không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ, đúng pháp luật trước khi ký các quyết định trên, dẫn đến khi thực hiện phát sinh sai phạm, dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Khi vụ án xảy ra, bị cáo Tiến đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp thêm 17 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả của vụ án. Bị cáo Tiến cũng là bị cáo tích cực nhất và nộp số tiền khắc phục nhiều nhất so với các bị cáo còn lại. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Tiến cũng tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng để sớm làm rõ bản chất vụ án. Bị cáo Tiến có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen, trong đó hai lần được Nhà nước Cộng hoà Pháp tặng thưởng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh.

Ngoài ra, bị cáo Tiến còn được đánh giá có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành Y tế, đặc biệt trong việc vận động hiến mô, tạng. Gia đình bị cáo có công với cách mạng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được Bộ Y tế có văn bản đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt… Do đó, bị cáo Tiến được áp nhiều các tình tiết giảm nhẹ.

Hội đồng xét xử xác định, hành vi sai phạm của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng đánh giá toàn diện vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, quá trình công tác, thái độ khai báo và khắc phục hậu quả của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 30 năm tù).

Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 25 năm tù).

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Thiêm bị cáo buộc đã lừa 2 triệu USD để “chạy án” cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khi các sai phạm của vụ án bắt đầu bị cơ quan tố tụng xem xét.

Đối với 7 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình phạt, HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí trong vụ án này, theo phân chia trách nhiệm.

Trước đó, cơ quan tố tụng nhận định, sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư hơn 9.900 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024. Hành vi vi phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, xây dựng hồ sơ thầu, đấu thầu, chỉ định thầu, thi công, xây dựng.

Các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông xin ý kiến bà Tiến. Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, ông Thắng nhận bôi trơn tổng gần 88 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm, ông Tuấn tiếp tục nhận tiền như lệ cũ, tổng hơn 12 tỷ đồng. Số tiền được bị cáo chia chắc sử dụng cho nhiều mục đích, nhiều người. Bà Nguyễn Kim Tiến nhận trách nhiệm bộ trưởng, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô hình tạo sức ép cho họ. Bà Tiến khai chỉ nhận 7,5 tỷ từ ông Thắng, ông Tuấn, không phải gần 20 tỷ như họ khai.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Nói lời sau cùng trước tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ ăn năn, gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm trong công tác quản lý dẫn đến thất thoát, lãng phí tại hai dự án bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng vụ án "là bài học đau xót" trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý vốn nhà nước đối với các công trình y tế trọng điểm. Dù vậy, bị cáo nói phần nào được an ủi khi hai bệnh viện đã được khánh thành, từng bước đưa vào hoạt động phục vụ người dân.

Cựu Bộ trưởng Y tế mong HĐXX xem xét chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo. Bà Tiến xin được giảm nhẹ hình phạt để "có thể quay về làm công dân sống lương thiện, có ích trong quãng đời còn lại của mình".

>>> Mời độc giả xem thêm video 15 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm:

​

​