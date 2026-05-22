Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Đảng, Nhà nước, mong được khoan hồng

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân khi nói lời sau cùng, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sáng 22/5, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị, liên quan các sai phạm tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Nghẹn ngào xin lỗi gia đình, mong nhận khoan hồng

Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm trong công tác quản lý với tư cách người đứng đầu, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước tại hai dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Bị cáo cảm ơn cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án đã giúp bản thân nhận thức được hành vi phạm tội của mình, đồng thời xét xử công minh, đúng người, đúng tội.

Bị cáo cho rằng vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và triển khai các dự án lớn của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc xây dựng hai bệnh viện cơ sở 2 xuất phát từ mong muốn tạo ra các cơ sở y tế hiện đại, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương và phục vụ người dân tốt hơn. Mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng các bệnh viện có chất lượng chuyên môn và cơ sở vật chất ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Cựu Bộ trưởng mong HĐXX xem xét chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo và bày tỏ mong muốn sớm được trở về với gia đình, xã hội để sống những năm tháng còn lại với tư cách một công dân có ích.

Cũng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc đến gia đình.

Ông Thắng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc biệt xin lỗi vợ con vì những sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến cả gia đình.

Theo bị cáo, trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã xảy ra nhiều sai phạm khiến công trình kéo dài, đình trệ suốt nhiều năm, gây thiệt hại cho Nhà nước và khiến người dân không được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng như kỳ vọng ban đầu.

Bị cáo cho biết bản thân hiện đã gần 70 tuổi, sức khỏe giảm sút nên mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) thừa nhận những sai phạm của mình là "rất rõ ràng", xảy ra ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án.

Ông Tuấn mong HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

Bảy bị cáo còn lại trong vụ án khi nói lời sau cùng cũng bày tỏ sự ăn năn, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX sẽ tuyên án vào 15h ngày 27/5.

Đề nghị HĐXX xử phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 5 - 6 năm tù

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị từ 12 - 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù;

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị từ 8 - 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, từ 15 - 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung từ 23 - 25 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX áp dụng các mức án nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.