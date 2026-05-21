Cựu Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù

Sáng 21/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKS Nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời bị đề nghị buộc phải nộp lại 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại. 6 bị cáo là cựu cán bộ thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Y tế bị đại diện Viện kiểm sát với vai trò đồng phạm bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù đến 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y tế bị đề nghị mức án 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế - Bộ Y tế, mức án 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15-16 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hình phạt 23-25 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo này bị cáo buộc đã lừa 2 triệu USD để “chạy án” cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khi các sai phạm của vụ án bắt đầu bị cơ quan tố tụng xem xét.

Đáng chú ý, đại diện VKS đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng chịu trách nhiệm về số tiền hơn 88 tỷ đồng đã nhận hối lộ, sau khi trừ đi phần tiền đã chuyển cho người khác, ông này còn phải nộp lại 25 tỷ đồng (hiện bị cáo đã nộp 1 tỷ đồng); bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp lại hơn 9 tỷ đồng (đã nộp hơn 3 tỷ); bị cáo Lê Thanh Thiêm phải nộp lại hơn 9 tỷ (trước đó đã nộp hơn 36 tỷ).

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm, thất thoát, lãng phí hơn 800 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, ông Thắng nhận hơn 88 tỷ đồng, ông Tuấn nhận hơn 12 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo khai đã đưa gần 18 tỷ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến và nhiều cá nhân khác.

Trong quá trình xét hỏi trước đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận từng nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới nhưng khẳng định không gợi ý, không thỏa thuận và không biết nguồn tiền có từ đâu.

Theo lời khai, năm 2014 ký chủ trương, năm 2016 dự án đã được hơn 1 năm thì bị cáo Thắng và một người khác hẹn qua thư ký là lên phòng để báo cáo công việc. Hai người để lại một gói quà. Sau này, bị cáo Tiến biết đấy là quà của bị cáo Thắng khai trong vụ án này. Cùng với các lần khác, bị cáo Tiến nói đã nhận khoảng 2,5 tỷ đồng.

Về bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai không nhớ nhiều nhưng năm 2018, một buổi tối, bị cáo Tuấn đến nhà thăm, báo cáo công việc là muốn điều chỉnh hợp đồng để nhà thầu mới thực hiện. Lúc đó, bị cáo Tiến trả lời "bây giờ phải làm để xong". Khi về, bị cáo Tuấn để lại một gói quà. “Tôi có nhận nhưng thực sự là tôi không nhớ… anh em đã khai thì tôi nhận”- bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Bị cáo Tiến khẳng định không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn tiền từ đâu, “anh em để gói quà ở trên bàn và sau đó ra về thì nói là biếu món quà”.

Tại tòa, cựu Bộ trưởng cũng thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Y tế khi không chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ để sớm phát hiện sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Bị cáo khai đã ký nhiều tờ trình, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tư vấn thiết kế… dựa trên đề xuất và thẩm định của các đơn vị chuyên môn. “Sau này chúng tôi nhận thấy kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đủ điều kiện, là tiền đề dẫn tới dự án chậm tiến độ, gây sai phạm và lãng phí. Bị cáo rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu”, bị cáo Tiến khai.

Trong phần xét hỏi sáng 21/5, khi được hỏi về khoản tiền gây thất thoát 70 tỷ đồng, lãng phí tài sản nhà nước 733 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói câu hỏi "chạm đúng nỗi đau đớn". Bị cáo chấp nhận khoản thất thoát 70 tỷ đồng từ sai phạm thuê tư vấn thiết kế, song với 733 tỷ đồng lãng phí theo cách tính trên thì "thời điểm đó không hề có văn bản nào quy định".

Cựu Bộ trưởng nói nếu nhớ không nhầm, thiệt hại này được tính dựa trên thông tư ban hành cuối năm 2025, có nghĩa cách đây mới nửa năm. Còn thời điểm bà đương nhiệm, "chưa từng biết hay được thông báo, hướng dẫn" rằng có quy định tính lãng phí như vậy.

>>> Mời độc giả xem thêm video tai nạn lao động không phải của riêng ai:

​