Xã hội

Cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy trong đêm ở Hà Nội

Cơ quan Công an đã nhanh chóng khống chế đám cháy tại ngôi nhà cao tầng và kịp thời tiếp cận, cứu người phụ nữ và 2 con nhỏ đang mắc kẹt tại căn phòng tầng 2.

Gia Đạt

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h12, ngày 15/9, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy xảy ra cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

capture.png
3 nạn nhân đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận và đưa ra khỏi đám cháy an toàn.

‎‎Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 04 và khu vực số 15 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 4 xe chữa cháy và 24 CBCS nhanh chóng đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố cũng điều động 02 xe chỉ huy, 01 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

‎Ngay khi có mặt tại hiện trường hồi 22h20', lực lượng chức năng nhận định đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực mặt trước tầng một nhà 4 tầng (diện tích ngôi nhà khoảng 40m2, hình ống, mặt tiền nhỏ hẹp) với rất nhiều khói, khí độc bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ và có người mắc kẹt trong đám cháy, Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng chỉ đạo 1 mũi trinh sát phá cửa cuốn mặt tiền ngôi nhà, mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người mắc kẹt trong đám cháy và 1 mũi triển khai đội hình chữa cháy khu vực tầng 1, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên của ngôi nhà và 2 nhà dân liền kề.

‎‎Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn đến 22h25 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế đám cháy và kịp thời tiếp cận, cứu được 1 phụ nữ và 02 con nhỏ (sinh năm 2019 và 2022) mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà, đưa xuống khu vực an toàn. Sau đó, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu (hiện sức khỏe của 3 người đã ổn định). Đến khoảng 22h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

‎Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
