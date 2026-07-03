Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Tăng Thanh Hà trở lại diễn xuất, tiết lộ hành trình 7 tháng đầy hồi hộp

Sau hơn 13 năm vắng bóng màn ảnh, Tăng Thanh Hà xác nhận trở lại diễn xuất và tiết lộ hành trình 7 tháng hồi hộp trước ngày công bố dự án mới.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ cô đã chờ hơn 7 tháng để có thể thông báo tin vui đến khán giả. Nữ diễn viên cho biết khoảng thời gian này là chuỗi ngày đan xen giữa hồi hộp, lo lắng và mong chờ. Theo cô, đây là hành trình mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi được gặp gỡ những cộng sự mới, học hỏi, thử thách bản thân và một lần nữa đứng trên phim trường.

"Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương Hà và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn ở đó, vẫn nhớ đến Hà và chờ đợi Hà suốt hơn 13 năm qua. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng 'Hoàng hậu cuối cùng' trên chặng đường sắp tới", nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.

ha-1.jpg
Tăng Thanh Hà tại sự kiện giới thiệu phim. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Trước đó, chia sẻ với Znews, Tăng Thanh Hà cho biết, mỗi giai đoạn của cuộc sống sẽ có những ưu tiên khác nhau. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô dành trọn hơn một thập kỷ cho công việc kinh doanh, gia đình và vai trò làm mẹ.

"Khi các con đã tự lập hơn, công việc kinh doanh cũng ổn định, tôi lại khao khát một lần nữa được sống với nhân vật", cô chia sẻ.

Tăng Thanh Hà cho biết, cô từng cân nhắc rất kỹ khi nhận lời mời. Cuối cùng, cô quyết định tham gia vì không muốn sau này phải nuối tiếc. "Tôi nghĩ rằng nếu mình làm mọi việc với tất cả sự chân thành, nỗ lực, nghiêm túc và tìm được niềm vui trong công việc thì đó là một hành trình rất đẹp.

Tôi không dám hứa rằng mình sẽ làm được điều gì to tát cả. Nhưng trong mỗi việc mình làm, tôi xin hứa rằng sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hết mình", nữ diễn viên bày tỏ.

ha-2.jpg
Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Trong dự án mới, Tăng Thanh Hà lần đầu đóng cùng Ma Ran Đô, bạn diễn kém cô 11 tuổi. Nữ diễn viên cho biết cả hai thường xuyên trao đổi về nhân vật trong quá trình làm việc. Cô đánh giá Ma Ran Đô là người kiên nhẫn và hỗ trợ mình trong quá trình quay phim.

Theo Tăng Thanh Hà, khoảng cách tuổi tác ngoài đời không phải vấn đề quá lớn khi lên màn ảnh bởi diễn viên còn có hóa trang, cảm xúc, bối cảnh và câu chuyện riêng của nhân vật. "Tôi tin rằng khi khán giả bước vào câu chuyện, họ sẽ không còn quan tâm đến sự chênh lệch tuổi tác của diễn viên nữa", cô nói.

Theo Tiền Phong, đạo diễn Bảo Nhân cho biết, quá trình mời Tăng Thanh Hà đóng vai Nam Phương Hoàng hậu không có ngoại lệ so với các diễn viên khác. Anh cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là kịch bản và chất lượng của dự án.

"Công việc đầu tiên của mọi dự án luôn là tìm diễn viên. Muốn thuyết phục một diễn viên thì phải có kịch bản tốt, ê-kíp tốt. Điều họ quan tâm là dự án có mang lại cảm xúc để nếu bỏ lỡ sẽ cảm thấy tiếc hay không. Câu trả lời luôn nằm ở chất lượng của dự án", đạo diễn bày tỏ.

Mời quý độc giả xem video: "Màn xuất hiện của Tăng Thanh Hà tại sự kiện giới thiệu dự án". Nguồn Vietnamnet.
#Tăng Thanh Hà #diễn xuất #phim mới #nghệ thuật

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Hôn nhân kín tiếng của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn giữ được tổ ấm viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

1.jpg
Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã có hành trình 16 năm bên nhau, trong đó 13 năm chính thức là vợ chồng.
10-3150.jpg
Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2009 và tổ chức đám cưới vào năm 2012 tại một thánh đường ở Manila (Philippines). Từ thời điểm bước vào cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên dần rút lui khỏi showbiz để chăm sóc gia đình và tập trung vào công việc kinh doanh.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Tăng Thanh Hà diện áo dài mỗi dịp Tết khoe thần thái 'đỉnh cao'

Trong những khoảnh khắc ngày Tết, Tăng Thanh Hà thường chọn áo dài truyền thống, tôn lên vẻ đẹp nền nã.

ha1.jpg
Nhiều khán giả đánh giá cao phong cách thời trang khi diện áo dài dịp Tết của Tăng Thanh Hà bởi cô khéo léo lựa chọn trang phục, phụ kiện, kiểu tóc, style trang điểm.
ha2.jpg
Hà Tăng thường ưu tiên phom dáng áo dài đường cắt may tinh tế, giữ được sự kín đáo, nền nã.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Mối quan hệ thân thiết giữa Tăng Thanh Hà - Tiên Nguyễn

Tăng Thanh Hà và Tiên Nguyễn có mối quan hệ chị dâu - em chồng rất thân thiết, không ít lần tương tác trên mạng xã hội.

nguoiduatin2.jpg
Chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Louis Nguyễn là anh trai Tiên Nguyễn. Nhiều năm qua, Tiên Nguyễn và Hà Tăng có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Ảnh: Người Đưa Tin.
nguoiduatin1.jpg
Hà Tăng và Tiên Nguyễn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong các dịp đặc biệt. Tăng Thanh Hà từng đăng ảnh bên em chồng và viết: "Em tôi giỏi quá giỏi". Ảnh: Người Đưa Tin.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới