Tăng Thanh Hà trở lại diễn xuất, tiết lộ hành trình 7 tháng đầy hồi hộp

Sau hơn 13 năm vắng bóng màn ảnh, Tăng Thanh Hà xác nhận trở lại diễn xuất và tiết lộ hành trình 7 tháng hồi hộp trước ngày công bố dự án mới.

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ cô đã chờ hơn 7 tháng để có thể thông báo tin vui đến khán giả. Nữ diễn viên cho biết khoảng thời gian này là chuỗi ngày đan xen giữa hồi hộp, lo lắng và mong chờ. Theo cô, đây là hành trình mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi được gặp gỡ những cộng sự mới, học hỏi, thử thách bản thân và một lần nữa đứng trên phim trường.

"Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương Hà và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn ở đó, vẫn nhớ đến Hà và chờ đợi Hà suốt hơn 13 năm qua. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng 'Hoàng hậu cuối cùng' trên chặng đường sắp tới", nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.

Tăng Thanh Hà tại sự kiện giới thiệu phim. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Trước đó, chia sẻ với Znews, Tăng Thanh Hà cho biết, mỗi giai đoạn của cuộc sống sẽ có những ưu tiên khác nhau. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô dành trọn hơn một thập kỷ cho công việc kinh doanh, gia đình và vai trò làm mẹ.

"Khi các con đã tự lập hơn, công việc kinh doanh cũng ổn định, tôi lại khao khát một lần nữa được sống với nhân vật", cô chia sẻ.

Tăng Thanh Hà cho biết, cô từng cân nhắc rất kỹ khi nhận lời mời. Cuối cùng, cô quyết định tham gia vì không muốn sau này phải nuối tiếc. "Tôi nghĩ rằng nếu mình làm mọi việc với tất cả sự chân thành, nỗ lực, nghiêm túc và tìm được niềm vui trong công việc thì đó là một hành trình rất đẹp.

Tôi không dám hứa rằng mình sẽ làm được điều gì to tát cả. Nhưng trong mỗi việc mình làm, tôi xin hứa rằng sẽ luôn nỗ lực và cố gắng hết mình", nữ diễn viên bày tỏ.

Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Trong dự án mới, Tăng Thanh Hà lần đầu đóng cùng Ma Ran Đô, bạn diễn kém cô 11 tuổi. Nữ diễn viên cho biết cả hai thường xuyên trao đổi về nhân vật trong quá trình làm việc. Cô đánh giá Ma Ran Đô là người kiên nhẫn và hỗ trợ mình trong quá trình quay phim.

Theo Tăng Thanh Hà, khoảng cách tuổi tác ngoài đời không phải vấn đề quá lớn khi lên màn ảnh bởi diễn viên còn có hóa trang, cảm xúc, bối cảnh và câu chuyện riêng của nhân vật. "Tôi tin rằng khi khán giả bước vào câu chuyện, họ sẽ không còn quan tâm đến sự chênh lệch tuổi tác của diễn viên nữa", cô nói.

Theo Tiền Phong, đạo diễn Bảo Nhân cho biết, quá trình mời Tăng Thanh Hà đóng vai Nam Phương Hoàng hậu không có ngoại lệ so với các diễn viên khác. Anh cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là kịch bản và chất lượng của dự án.

"Công việc đầu tiên của mọi dự án luôn là tìm diễn viên. Muốn thuyết phục một diễn viên thì phải có kịch bản tốt, ê-kíp tốt. Điều họ quan tâm là dự án có mang lại cảm xúc để nếu bỏ lỡ sẽ cảm thấy tiếc hay không. Câu trả lời luôn nằm ở chất lượng của dự án", đạo diễn bày tỏ.