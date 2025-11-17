Hà Nội

MC Hoàng Oanh thăng hạng nhan sắc sau 3 năm ly hôn

Giải trí

MC Hoàng Oanh thăng hạng nhan sắc sau 3 năm ly hôn

MC Hoàng Oanh ngày càng gợi cảm, trẻ trung. Hiện tại, cô có cuộc sống bình yên bên con trai.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hoàng Oanh)
MC Hoàng Oanh ly hôn năm 2022. Người đẹp giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ vì con trai chung Max.
Chia sẻ về việc làm mẹ trên VOV, Hoàng Oanh cho biết, cô chọn cách vừa chơi chơi với con để tâm sự và dạy bảo thay vì áp đặt con ngồi một chỗ nghe lời mẹ dặn.
Hoàng Oanh gọi con trai là người bạn thân nhất. Hiện tại, bé Max 5 tuổi, cao 1m28.
Hoàng Oanh bận rộn với công việc dẫn chương trình nhiều năm qua. Theo Vietnamnet, cô làm MC Chị đẹp đạp gió 2024, Chung kết Miss Universe Vietnam 2024.
Hoàng Oanh còn thực hiện dự án chuỗi Podcast Sống một đời rực rỡ.
Nữ MC sinh năm 1990 làm người mẫu, ca hát.
Theo Người Đưa Tin, Hoàng Oanh từng theo học tại một lớp thanh nhạc. Cô làm khách mời ở một vài chương trình âm nhạc như Ca sĩ bí ẩn, Cặp đôi hoàn hảo.
Hoàng Oanh từng đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012. Hiện tại, cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ.
Hoàng Oanh đầy gợi cảm, rạng ngời ở đời thường.
Nữ MC sinh năm 1990 đẹp ngọt ngào, quyến rũ sau 1 lần sinh nở.
Hoàng Oanh không chia sẻ về chuyện tình cảm sau biến cố hôn nhân.
"Tôi thấy biến cố cũng là bài học để bản thân trưởng thành và sâu sắc hơn. Tôi may mắn khi bên cạnh luôn có gia đình, bé Max và sự quan tâm của khán giả", nữ MC từng trải lòng.
