Xã hội

Kịp thời đưa cháu bé nguy kịch đi cấp cứu trong bão số 5

Lực lượng Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) kịp thời hỗ trợ cháu bé chấn thương nặng ở đầu đi cấp cứu khi mưa bão, giúp cháu thoát khỏi nguy kịch.

Thanh Hà

Chiều 25/8, thông tin từ Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, cháu V.V.T. (SN 2010, trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh) trong lúc cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão số 5 Kajiki thì bất ngờ trượt ngã, gây chấn thương mạnh vùng đầu.

Sau khi cháu bé gặp tai nạn, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Lan đã liên hệ nhiều xe ô tô cá nhân và dịch vụ trên địa bàn để đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, trước tình hình mưa bão đang diễn biến rất phức tạp, không thể liên hệ được phương tiện đi lại.

cuu-nguoi-2-17561204572501283747101.jpg
Công an xã Thần Lĩnh sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Chị Lan đã gọi điện thoại trực tiếp đến số trực ban Công an xã Thần Lĩnh nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị được hỗ trợ của chị Lan, cán bộ chiến sĩ Công an xã Thần Lĩnh đã khẩn trương có mặt, đến 15h30 cùng ngày, cháu bé đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Hiện, tình trạng cháu tạm thời qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

(Nguồn: THĐT)
#cấp cứu #cháu bé #Công an #chấn thương #bão số 5 #kịp thời

