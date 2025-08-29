Cụ bà 99 tuổi phấn khởi chụp ảnh cùng pháo lễ ở Mỹ Đình

Cụ bà 99 tuổi phấn khởi chụp ảnh cùng pháo lễ ở Mỹ Đình
Đông đảo người dân và du khách đang kéo nhau về sân vận Mỹ Đình (Hà Nội) để chiêm ngưỡng dàn pháo lễ, trong đó có cả cụ bà 99 tuổi.
Một em nhỏ thích thú khi được cầm cờ Tổ quốc trên tay chụp ảnh kỷ niệm bên dàn pháo lễ.
Một số người dân khác tự mình lưu lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa bên dàn pháo.
15 khẩu pháo 105mm uy dũng của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 7h thứ Bảy, ngày 30/8.
Các khí tài quân sự hiện đại được tập kết tại khu vực đường đua F1 cũng đã sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.