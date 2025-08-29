Hà Nội

Xã hội

Cụ bà 99 tuổi phấn khởi chụp ảnh cùng pháo lễ ở Mỹ Đình

Đông đảo người dân và du khách đang kéo nhau về sân vận Mỹ Đình (Hà Nội) để chiêm ngưỡng dàn pháo lễ, trong đó có cả cụ bà 99 tuổi.

Khánh Hoài
1.jpg
Từ khoảng 16h45 ngày 29/8, trước giờ diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), người dân và du khách đổ về khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) rất đông để chiêm ngưỡng, chụp hình cùng dàn pháo lễ đang được tập kết ở đây.
2.jpg
Người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo phụ kiện nón lá in cờ đỏ sao vàng rực rỡ đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngắm, chụp ảnh cùng dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45.
3.jpg
Người dân đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để được tận mắt chứng kiến, chụp ảnh cùng dàn pháo lễ đang tập kết tại đây vào cuối giờ chiều 29/8 mỗi lúc một đông.
4.jpg
Ai cũng rạng rỡ khi tạo dáng chụp ảnh lưu niệm cùng dàn pháo lễ.
5.jpg
Dù năm nay đã 99 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Hạnh (ở Hà Nội) vẫn cùng người thân đi đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để chụp ảnh cùng dàn pháo.
6.jpg
Tuổi cao nhưng cụ bà Nguyễn Thị Hạnh luôn mang trong mình tình yêu đất nước nồng nàn và khí thế vui tươi, phấn khởi trong ngày vui trọng đại của đất nước.
7.jpg
Cụ bà Nguyễn Thị Hạnh cùng người thân chụp ảnh, lưu niệm cùng dàn pháo lễ 105mm.
8.jpg
Nhiều người dân khác cũng hào hứng lưu lại những bức ảnh cùng dàn pháo lễ ở sân Mỹ Đình trong chiều 29/8.
9.jpg
Hai cô gái cùng nhau tạo dáng, chụp ảnh lưu niệm cùng dàn pháo.
10.jpg

Một em nhỏ thích thú khi được cầm cờ Tổ quốc trên tay chụp ảnh kỷ niệm bên dàn pháo lễ.

11.jpg
12.jpg

Một số người dân khác tự mình lưu lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa bên dàn pháo.

13.jpg

15 khẩu pháo 105mm uy dũng của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

14.jpg

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 7h thứ Bảy, ngày 30/8.

15.jpg

Các khí tài quân sự hiện đại được tập kết tại khu vực đường đua F1 cũng đã sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

