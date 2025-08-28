Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dàn máy bay chao lượn bầu trời Hà Nội tập luyện cho đại lễ A80

Xã hội

Dàn máy bay chao lượn bầu trời Hà Nội tập luyện cho đại lễ A80

Sáng nay 28/8, người dân ở Hà Nội được chứng kiến các biên đội bay cùng hướng về bầu trời khu vực quảng trường Ba Đình tập luyện cho đại lễ A80.

Thiên Anh
Sáng nay 28/8, các biên đội bay đã tổ chức bay huấn luyện, tiếp cận khu vực trung tâm theo hướng từ cầu Nhật Tân, bay qua Hồ Tây trước khi tiến vào không phận Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho đại lễ A80. (Ảnh: Tổng hợp)
Sáng nay 28/8, các biên đội bay đã tổ chức bay huấn luyện, tiếp cận khu vực trung tâm theo hướng từ cầu Nhật Tân, bay qua Hồ Tây trước khi tiến vào không phận Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho đại lễ A80. (Ảnh: Tổng hợp)
Những chiếc trực thăng kéo theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay lượn trên nền trời trong xanh, tạo nên một hình ảnh uy nghiêm và đầy tự hào. (Ảnh: Tổng hợp)
Những chiếc trực thăng kéo theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay lượn trên nền trời trong xanh, tạo nên một hình ảnh uy nghiêm và đầy tự hào. (Ảnh: Tổng hợp)
Theo kế hoạch, lực lượng không quân bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) gồm 40 máy bay (cả dự bị). (Ảnh: Tổng hợp)
Theo kế hoạch, lực lượng không quân bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) gồm 40 máy bay (cả dự bị). (Ảnh: Tổng hợp)
Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và sân bay Kép (Bắc Ninh). (Ảnh: Tổng hợp)
Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và sân bay Kép (Bắc Ninh). (Ảnh: Tổng hợp)
Biên đội "hổ mang chúa" SU-30MK2 gầm rú trên bầu trời Hà Nội tại khu Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Tổng hợp)
Biên đội "hổ mang chúa" SU-30MK2 gầm rú trên bầu trời Hà Nội tại khu Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Tổng hợp)
Trước đó, ngày 24/8, SU-30MK2 cùng trực thăng Mi đã luyện tập trên quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Tổng hợp)
Trước đó, ngày 24/8, SU-30MK2 cùng trực thăng Mi đã luyện tập trên quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Tổng hợp)
Các máy bay tách ra biểu diễn những kỹ thuật khó như lộn, xoay nhiều vòng trên không. (Ảnh: Tổng hợp)
Các máy bay tách ra biểu diễn những kỹ thuật khó như lộn, xoay nhiều vòng trên không. (Ảnh: Tổng hợp)
Nghe tiếng máy bay rền vang trên bầu trời, rất nhiều người dân đã tạm dừng công việc để chạy ra ngắm nhìn, quay lại những khoảnh khắc đẹp chớp nhoáng. (Ảnh: Tổng hợp)
Nghe tiếng máy bay rền vang trên bầu trời, rất nhiều người dân đã tạm dừng công việc để chạy ra ngắm nhìn, quay lại những khoảnh khắc đẹp chớp nhoáng. (Ảnh: Tổng hợp)
Đây là một trong những buổi huấn luyện cuối cùng, nhằm đảm bảo mọi khâu diễn ra suôn sẻ, chính xác cho sự kiện trọng đại sắp tới. (Ảnh: Tổng hợp)
Đây là một trong những buổi huấn luyện cuối cùng, nhằm đảm bảo mọi khâu diễn ra suôn sẻ, chính xác cho sự kiện trọng đại sắp tới. (Ảnh: Tổng hợp)
Sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu và trực thăng đã khiến người dân không khỏi phấn khích, nhiều người đã nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc hùng vĩ này và chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: Tổng hợp)
Sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu và trực thăng đã khiến người dân không khỏi phấn khích, nhiều người đã nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc hùng vĩ này và chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: Tổng hợp)
Hình ảnh các phi công Không quân Việt Nam với những pha nhào lộn, bay lượn điệu nghệ, cùng đội hình bay chuẩn mực đã cho thấy sự chuyên nghiệp và trình độ cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Tổng hợp)
Hình ảnh các phi công Không quân Việt Nam với những pha nhào lộn, bay lượn điệu nghệ, cùng đội hình bay chuẩn mực đã cho thấy sự chuyên nghiệp và trình độ cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Tổng hợp)
Thời gian qua, các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới. (Ảnh: Tổng hợp)
Thời gian qua, các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới. (Ảnh: Tổng hợp)
Nhiều người dân đã dừng lại bên đường để chứng kiến những chiếc máy bay với khoảng cách gần. (Ảnh: Tổng hợp)
Nhiều người dân đã dừng lại bên đường để chứng kiến những chiếc máy bay với khoảng cách gần. (Ảnh: Tổng hợp)
Thiên Anh
#máy bay Hà Nội #lễ A80 #bay huấn luyện #quân đội Việt Nam #quảng trường Ba Đình #trực thăng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT