Công ty Xây lắp Bưu điện Miền Trung trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức

Vượt qua đối thủ nhờ bỏ giá thấp hơn, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung đã được Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/12/2025, ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện ký số ban hành Quyết định số 347/QĐ-CNTĐ-KHTC (ký ngày 28/11/2025) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm Thiết bị Khoa Điện - Điện tử và Khoa Công nghệ tự động".

Cú "lội ngược dòng" về giá

Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm cùng tên, sử dụng nguồn thu sự nghiệp của trường, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 3.364.810.000 đồng.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu thu hút sự tham gia của 02 nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Nguyễn.

Kết quả đánh giá E-HSDT (Hồ sơ dự thầu điện tử) cho thấy, cả hai nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt nằm ở bài toán về giá.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung đưa ra giá dự thầu là 3.245.680.000 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Nguyễn chào giá 3.319.500.000 đồng.

Với lợi thế về giá thấp hơn, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung đã được Tổ chuyên gia (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Thư, đơn vị tư vấn đấu thầu) xếp hạng 1 và kiến nghị trúng thầu. Nhà thầu Song Nguyễn xếp hạng 2 và không được lựa chọn.

Quyết định phê duyệt của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cho thấy, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung trúng thầu với giá 3.245.680.000 đồng. So với giá gói thầu, ngân sách tiết kiệm được khoảng 119 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 3,54%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Trụ sở Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung

Chân dung nhà thầu đến từ Đà Nẵng

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung (mã số doanh nghiệp 0400458940) được thành lập từ năm 2011, có trụ sở chính tại số 50B Nguyễn Du, Phường Hải Châu 1, Thành phố Đà Nẵng. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Văn Duy.

Mặc dù có trụ sở tại miền Trung, nhưng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp này trải rộng trên khắp cả nước. Lịch sử đấu thầu ghi nhận, Công ty này đã tham gia khoảng 686 gói thầu, trong đó trúng 328 gói, trượt 333 gói và nhiều gói chưa có kết quả.

Dữ liệu phân tích cho thấy, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung là một "nhà thầu ruột" của các đơn vị thuộc khối viễn thông. Cụ thể, doanh nghiệp này đã trúng hàng chục gói thầu tại Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội), Viễn thông Đắk Lắk, Viễn thông Quảng Trị, Viễn thông Đà Nẵng...

Chỉ tính riêng trong giai đoạn cuối năm 2025, nhà thầu này liên tiếp được công bố trúng thầu nhiều gói thầu lớn nhỏ. Đơn cử, ngày 03/12/2025, ngoài gói thầu tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, nhà thầu này còn trúng gói "Cung cấp, lắp đặt accu 02V-500Ah-Gel" trị giá hơn 729 triệu đồng do Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh Tập đoàn VNPT) mời thầu.

Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, trong vai trò thành viên liên danh, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung cũng trúng gói thầu "Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại TP Đà Nẵng" (Gói 270904) của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel với giá trúng thầu lên tới hơn 28,8 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 11/2025, nhà thầu này trúng gói "Thi công tuyến cáp quang 96FO từ Lai Khan đến Quy Nhơn" của Tổng Công ty Hạ tầng mạng - VNPT Net với giá hơn 15,8 tỷ đồng.

Năng lực cạnh tranh và tính hiệu quả

Việc Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung, một đơn vị có thế mạnh truyền thống về xây lắp hạ tầng bưu chính viễn thông, trúng gói thầu cung cấp thiết bị đào tạo (Điện - Điện tử) tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cho thấy sự đa dạng hóa trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, việc gói thầu chỉ có 2 nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dừng lại ở mức khiêm tốn (3,54%) cũng đặt ra những suy ngẫm về tính cạnh tranh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2025 (như Luật số 90/2025/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP), mục tiêu tối thượng của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế không chỉ thể hiện ở việc chọn được nhà thầu giá thấp nhất, mà còn ở việc thu hút được nhiều nhà thầu tham gia để có sự so sánh tối ưu. Tỷ lệ tiết kiệm thấp, dù đúng quy trình, vẫn là một chỉ dấu cần các chủ đầu tư lưu tâm trong công tác lập giá gói thầu và tổ chức đấu thầu để tối ưu hóa ngân sách nhà nước."

Cũng theo các chuyên gia, với các gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, việc mở rộng cạnh tranh để đạt được mức giá tốt nhất cho ngân sách là điều các chủ đầu tư cần hướng tới. Việc một nhà thầu ở xa trúng thầu cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho Chủ đầu tư trong công tác giám sát thực hiện hợp đồng, bảo hành, bảo trì thiết bị sau này để đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả sử dụng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.