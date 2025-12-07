Hà Nội

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, để đánh giá năng lực thực sự của nhà thầu đứng đầu liên danh trúng gói thầu 31 tỷ tại Tây Ninh - Công ty TNHH MTV Năm Sáu Tám, cần phân tích toàn diện lịch sử đấu thầu và hiệu suất hoạt động của họ trên thị trường. Dữ liệu cho thấy nhiều điểm bất thườngnghịch lý.

Chân dung "tân binh" và tỷ lệ trượt thầu trên 80%

Công ty TNHH MTV Năm Sáu Tám (MST: 0317544263) được thành lập ngày 05/04/2023, có trụ sở tại TP HCM. Với tuổi đời chỉ hơn 2 năm 6 tháng tính đến thời điểm trúng thầu, doanh nghiệp này vẫn là "tân binh" trên thị trường đấu thầu thiết bị giáo dục công lập.

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong năm 2025, Công ty Năm Sáu Tám đã tham gia tổng cộng 26 gói thầu, chủ yếu tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long...

Tuy nhiên, hiệu suất trúng thầu của Công ty Năm Sáu Tám lại rất thấp. Trong số 26 gói thầu tham gia, doanh nghiệp này chỉ trúng 5 gói, trượt tới 21 gói. Tỷ lệ trượt thầu lên đến hơn 80% (cụ thể là 80,76%).

Đa số các gói thầu mà Công ty Năm Sáu Tám tham gia và thất bại có quy mô nhỏ hơn nhiều so với gói thầu tại Tây Ninh.

Nghịch lý: Thua trên "sân nhà", thắng lớn trên "sân khách"

Điểm nghịch lý lớn nhất trong hồ sơ năng lực của Công ty Năm Sáu Tám là sự đối lập giữa kết quả đấu thầu tại các địa bàn quen thuộc và chiến thắng bất ngờ tại Tây Ninh.

Một doanh nghiệp thường xuyên thất bại tại các gói thầu quy mô nhỏ và vừa ở các tỉnh miền Tây, lại bất ngờ giành chiến thắng tại Tây Ninh, một địa bàn hoàn toàn mới. Gói thầu số 1 tại Tây Ninh không chỉ có giá trị lớn nhất (giá gói thầu hơn 31 tỷ đồng) mà còn có mức độ cạnh tranh cao nhất (15 nhà thầu tham dự) và yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất mà Công ty Năm Sáu Tám từng đối mặt.

Đáng chú ý hơn, tại gói thầu này, Công ty Năm Sáu Tám tham gia với vai trò Liên danh chính (chiếm tỷ lệ ước tính khoảng 39,79% khối lượng công việc).

Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Làm thế nào một nhà thầu có tỷ lệ trượt thầu hơn 80% lại có thể đáp ứng và vượt qua các yêu cầu khắt khe về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, và giải pháp kỹ thuật cho một gói thầu quy mô lớn như vậy? Đặc biệt khi họ lại nhận được sự "linh hoạt" trong quá trình đánh giá hồ sơ (như đã phân tích ở Kỳ 3).

Vai trò của các thành viên liên danh và nghi vấn "bình phong"

Để đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT, Công ty Năm Sáu Tám đã liên danh với hai đối tác: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Phú Gia (đến từ Cà Mau) và Công ty TNHH MTV Phú Quân (đến từ TP HCM).

Với một doanh nghiệp đứng đầu liên danh nhưng lại có hồ sơ năng lực "mỏng", tuổi đời non trẻ và lịch sử trượt thầu dày đặc như Công ty Năm Sáu Tám, dư luận có nghi ngờ về vai trò thực chất của đơn vị này trong liên danh.

Một nhà thầu bày tỏ lo ngại: "Liệu Công ty Năm Sáu Tám có thực sự sở hữu năng lực cốt lõi và kinh nghiệm chuyên môn cần thiết để triển khai dự án? Hay mối quan hệ đối tác này có thể là một hình thức "mượn tên"? Cụ thể hơn, có ý kiến cho rằng Công ty Năm Sáu Tám có thể chỉ đóng vai trò về mặt pháp lý để hợp thức hóa hồ sơ, tận dụng các chính sách ưu đãi (nếu có) dành cho doanh nghiệp nhỏ/siêu nhỏ, hoặc nhằm phục vụ cho một kịch bản đã được định sẵn trong quá trình đấu thầu.

Đáng chú ý, việc chấp nhận thi công với mức giảm giá lên tới 45,19% đồng nghĩa biên lợi nhuận gần như bị thu hẹp tối đa. Với tiềm lực của một doanh nghiệp mới thành lập, khả năng chống chịu rủi ro tài chính của Công ty Năm Sáu Tám vẫn là dấu hỏi lớn. Nếu nguồn lực không đủ mạnh, nguy cơ nhà thầu phải tìm cách tiết giảm chất lượng thiết bị, thậm chí thay đổi linh kiện để bù đắp chi phí là điều hoàn toàn có thể xảy ra.”

Đây là những rủi ro hiện hữu mà Chủ đầu tư Sở GD&ĐT Tây Ninh cần phải lường trước và có biện pháp giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

[Kỳ 5]: Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Doanh nghiệp 2 tuổi vượt 14 đối thủ, giá trúng thầu giảm sốc 45% [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị dạy học hơn 31 tỷ đồng do Sở GD&ĐT Tây Ninh làm chủ đầu tư chứng kiến cuộc cạnh tranh kỷ lục của 15 nhà thầu. Kết quả, một liên danh do doanh nghiệp mới thành lập năm 2023 đứng đầu trúng thầu với mức giá giảm hơn 14 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 21/11/2025, ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tây Ninh, đã ký Quyết định số 928/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu môn toán cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ năm 2025 (Mã Thông báo mời thầu: IB2500401119).

Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: "Ma trận" kỹ thuật trong E-HSMT và những kiến nghị bị bác bỏ [Kỳ 2]

Ngay khi E-HSMT gói thầu 31 tỷ đồng được phát hành, nhiều nhà thầu đã kiến nghị về các tiêu chí kỹ thuật bị cho là "khóa" thông số màn hình và yêu cầu pháp lý khắt khe về phần mềm. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã bảo lưu các tiêu chí này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 1 (IB2500401119) đã "nóng" lên ngay từ giai đoạn phát hành Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Trước thời điểm đóng thầu (ngày 07/10/2025), hệ thống đã ghi nhận nhiều văn bản yêu cầu làm rõ từ các nhà thầu tham dự, tập trung vào các tiêu chí được cho là thiếu tính cạnh tranh, có dấu hiệu định hướng sản phẩm cụ thể.

Nghi vấn "khóa" thông số màn hình hiển thị

Xem chi tiết

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Nghịch lý loại nhà thầu và ưu ái "sai sót không nghiêm trọng" [Kỳ 3]

Trong khi một số nhà thầu bị loại thẳng tay vì thiếu Quyết định xuất bản phẩm điện tử tại thời điểm đóng thầu, thì nhà thầu trúng thầu lại được chấp nhận bổ sung giấy tờ này sau đó 1 tháng với lý do "sai sót không nghiêm trọng".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Báo cáo đánh giá E-HSDT và các văn bản giải quyết kiến nghị sau đó đã phơi bày sự khốc liệt cũng như những dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn nghiêm trọng trong việc áp dụng các tiêu chí đánh giá tại Gói thầu số 1 do Sở GD&ĐT Tây Ninh làm chủ đầu tư

"Giấy phép con" loại bỏ đối thủ nặng ký

Xem chi tiết

