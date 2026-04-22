Công ty Xây dựng TK: "Sức hút" từ những gói thầu chỉ định tại xã Lương Tâm [Kỳ 1]

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TK khi doanh nghiệp này liên tục được lựa chọn thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TK (sau đây gọi tắt là Công ty Tư vấn và Xây dựng TK) có mã số doanh nghiệp là 6300238357, đăng ký trụ sở chính tại ấp 3, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp được thành lập từ ngày 05/03/2014, hiện do bà Nguyễn Thị Ngọc Kiểu đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, từ ngày 01/07/2025, theo Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ (cũ), xã Lương Nghĩa và xã Lương Tâm đã được sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Lương Tâm trực thuộc TP Cần Thơ. Kể từ sau cột mốc này, hoạt động đấu thầu của Công ty Tư vấn và Xây dựng TK trên "sân nhà" xã Lương Tâm bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ký ban hành trong thời gian ngắn.

Nguồn MSC

Dẫn chứng rõ nét nhất cho "vị thế" của doanh nghiệp này là gói thầu thi công xây dựng công trình: Tuyến đường 3 Phương (Đông) ấp 2. Tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 89/QĐ-KT ký ngày 09/04/2026, ông Trần Ngọc Thanh Thòn – Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Tâm đã ký chọn Công ty Tư vấn và Xây dựng TK thực hiện gói thầu với giá lên tới 1.824.813.000 đồng. Đây là gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với thời gian hoàn thành dự kiến trong 150 ngày.

Trước đó, ngày 02/04/2026, cũng chính ông Trần Ngọc Thanh Thòn đã ký Quyết định số 73/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Theo phụ lục đính kèm, gói thầu xây lắp có giá dự toán là 1.862.054.000 đồng. Như vậy, thông qua việc thương thảo chỉ định thầu, giá trị hợp đồng của Công ty Tư vấn và Xây dựng TK chỉ thấp hơn giá dự toán khoảng 37,2 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 2%. Đây là con số khá khiêm tốn đối với một gói thầu xây lắp có giá trị gần 2 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, chỉ vài tháng trước, vào ngày 28/01/2026, ông Trần Ngọc Thanh Thòn cũng đã ký Quyết định số 20/QĐ-KT phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Tư vấn và Xây dựng TK thực hiện gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường trung học cơ sở Lương Tâm. Giá trúng thầu được duyệt là 663.646.000 đồng. Đáng nói, theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 16/QĐ-KT ngày 26/01/2026, giá gói thầu xây lắp này cũng chính xác là 663.646.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm đạt con số 0 đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc Công ty Tư vấn và Xây dựng TK liên tục được chỉ định thầu tại các dự án hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Lương Tâm đang đặt ra những dấu hỏi về tính cạnh tranh. Theo dữ liệu lịch sử, tính đến tháng 4/2026, nhà thầu này đã tham gia 26 gói thầu, trúng 14 gói và trượt 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 8,4 tỷ đồng, nhưng có tới hơn 3,5 tỷ đồng đến từ các gói chỉ định thầu. Đặc biệt, trong năm 2026, các gói thầu lớn nhất mà doanh nghiệp này giành được đều tập trung tại Phòng Kinh tế xã Lương Tâm.

Bình luận về hiện tượng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo Luật Đấu thầu 2023, hình thức chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong những trường hợp cụ thể và phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế. Khi một doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương liên tục được chỉ định thực hiện các dự án đầu tư công với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không, dư luận có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa ngân sách nhà nước."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu xây lắp có giá trị lớn (như gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng nêu trên) cần phải được xem xét kỹ lưỡng các căn cứ pháp lý lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực. Nếu không, việc lạm dụng chỉ định thầu có thể làm giảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch – vốn là những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu.

