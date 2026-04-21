Công ty Thạch Lam trúng gói thầu xây dựng Trường THCS Mỹ An trị giá hơn 11 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, mới đây, Ban Quản lý dự án xã Mỹ An đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Trường THCS Mỹ An. Đây là dự án quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục địa phương, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp.

Cuộc đua song mã và kết quả sát nút

Theo Biên bản mở thầu ngày 30/03/2026, gói thầu này thu hút 02 nhà thầu tham dự qua mạng gồm: Công ty TNHH xây dựng Thạch Lam và Công ty TNHH xây dựng Hiệp Thắng L.A. Với giá gói thầu được phê duyệt là 11.635.427.000 đồng, cả hai đơn vị đều đưa ra mức giá dự thầu khá cạnh tranh.

Cụ thể, Công ty TNHH xây dựng Thạch Lam dự thầu với giá 11.379.588.836 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH xây dựng Hiệp Thắng L.A đưa ra con số 11.424.171.315 đồng. Sau quá trình đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Châu Thành L.A, Công ty Thạch Lam đã được xếp hạng thứ nhất.

Ngày 10/04/2026, ông Đặng Phước Truyền – Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Mỹ An đã ký Quyết định số 85/QĐ-BQLDA phê duyệt Công ty TNHH xây dựng Thạch Lam trúng thầu với giá 11.379.588.000 đồng (đã làm tròn). Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt khoảng 2,2%.

Quyết định số 85/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của nhà thầu

Công ty TNHH xây dựng Thạch Lam (MSDN: vn1100464261), có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Tạo, Phường Long An, Tây Ninh, được thành lập năm 2001 do ông Trương Kim Hùng là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu, tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 72 gói thầu, trong đó trúng 48 gói, trượt 23 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 347.900.670.000 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 193.320.760.000 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 154.579.910.000 đồng.

Các gói thầu mà Công ty TNHH xây dựng Thạch Lam từng trúng trong giai đoạn 2025-2026. Cụ thể:

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An, trị giá 6.448.981.000 đồng (tháng 04/2026)

Gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Lức, trị giá 22.095.000.000 đồng (tháng 04/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa, trị giá 5.219.360.000 đồng (tháng 04/2025).

Dưới góc nhìn chuyên gia

Phân tích về quy trình đấu thầu này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc gói thầu chỉ có hai nhà thầu tham dự không vi phạm quy định hiện hành nếu quá trình mời thầu diễn ra công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần đảm bảo hồ sơ mời thầu không chứa đựng các 'rào cản' kỹ thuật nhằm hạn chế sự tham gia của các đơn vị khác, nhất là khi áp dụng Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 với những quy định nghiêm ngặt hơn về tính minh bạch."

Việc triển khai thi công Trường THCS Mỹ An với thời gian 300 ngày được kỳ vọng sẽ sớm đưa công trình vào phục vụ nhu cầu học tập của học sinh địa phương. Dư luận chờ đợi sự đảm bảo về chất lượng và tiến độ từ phía nhà thầu Thạch Lam tại dự án này.