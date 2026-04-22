Xã Trung Khánh Vĩnh: Loạt gói thầu "gọi tên" Công ty Xây dựng Nguyên Hùng [Kỳ 2]

Sau khi thành lập xã mới, UBND xã Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã liên tục lựa chọn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng thực hiện hàng loạt gói thầu xây lắp bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, xã Trung Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Khánh Trung và xã Khánh Hiệp. Ngay sau khi bộ máy hành chính đi vào vận hành, công tác đầu tư hạ tầng thiết yếu đã được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị thi công tại đây đang bộc lộ những dấu hiệu "quen thuộc" .



"Mưa" gói thầu chỉ định trong thời gian ngắn

Dữ liệu ghi nhận từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng đã trở thành đối tác quen thuộc của Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh khi liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Mới đây nhất, ngày 23/03/2026, nhà thầu này đã thắng "Gói số 01: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Làm mới kênh mương khu ruộng gần đập Cà Thiêu với giá trúng thầu 1.021.868.000 đồng.

Trước đó không lâu, vào ngày 26/12/2025, doanh nghiệp của ông Huỳnh Tấn Thành cũng nhận được hai "tin vui" cùng lúc từ chính quyền xã này. Cụ thể, tại dự án Điện chiếu sáng công cộng tuyến tỉnh lộ 8B, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng trúng gói thầu xây lắp với giá 1.053.663.000 đồng theo Quyết định số 410/QĐ-UBND.

Cùng ngày, tại Quyết định số 413/QĐ-UBND, gói thầu thi công dự án Nối tiếp đường bê tông xi măng tuyến H6 với giá trị lên tới 1.999.685.000 đồng cũng được phê duyệt cho nhà thầu này. Tất cả các quyết định nêu trên đều được ký bởi bà Cao Thị Ngọc Thanh – Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh.

Hệ quả của việc chỉ định thầu rút gọn

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu có giá trị từ 1 đến gần 2 tỷ đồng là phù hợp với hạn mức được quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư công tại các xã mới sáp nhập. Tuy nhiên, việc một nhà thầu duy nhất liên tiếp được "chọn mặt gửi vàng" cho thấy sự thiếu vắng tính cạnh tranh và cơ hội tiếp cận của các doanh nghiệp khác tại địa bàn này.

Theo thống kê, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng đã trúng theo hình thức chỉ định thầu lên tới hơn 40,5 tỷ đồng. Với vai trò độc lập, giá trị này đạt hơn 34,4 tỷ đồng. Có thể thấy, các gói thầu "không qua đấu thầu rộng rãi" đóng góp một phần rất lớn vào doanh thu của doanh nghiệp này từ nguồn vốn Nhà nước.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt tại các xã mới sáp nhập cần ổn định hạ tầng. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư không thực hiện khảo sát giá một cách công tâm và minh bạch, giá trúng thầu thường sẽ tiệm cận sát giá dự toán, gây thiệt hại tiềm tàng cho ngân sách."

Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Việc trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp tại xã Trung Khánh Vĩnh trong vòng chưa đầy 4 tháng với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực thi công và điều phối thiết bị rất linh hoạt. Hồ sơ cho thấy nhà thầu Nguyên Hùng sở hữu Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, nhưng việc đảm bảo chất lượng đồng thời cho cả 3 dự án là vấn đề cần được giám sát.

Sự "quen mặt" của nhà thầu này còn thể hiện qua việc doanh nghiệp từng tham gia tư vấn cho 8 gói thầu khác. Sự am hiểu quy trình địa phương có thể là lợi thế, nhưng cũng dễ dẫn đến những hoài nghi từ dư luận về tính khách quan trong việc lựa chọn nhà thầu của chính quyền xã.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Theo quy định mới, chủ đầu tư có quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh cần minh bạch hóa lý do lựa chọn nhà thầu Nguyên Hùng cho hàng loạt gói thầu thay vì các đơn vị khác, đồng thời chứng minh giá trúng thầu là giá tối ưu nhất cho ngân sách địa phương."

Không chỉ riêng tại xã Trung Khánh Vĩnh, lịch sử đấu thầu của nhà thầu này còn cho thấy tỷ lệ thắng thầu khi liên danh thấp hơn nhiều so với khi thắng độc lập tại các xã "ruột". Để hoạt động đầu tư công thực sự hiệu quả, tính minh bạch và sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan thanh tra tỉnh Khánh Hòa là yêu cầu cấp thiết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.