Bạn đọc - Phản biện

Xã Trung Khánh Vĩnh: Loạt gói thầu "gọi tên" Công ty Xây dựng Nguyên Hùng [Kỳ 2]

Sau khi thành lập xã mới, UBND xã Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã liên tục lựa chọn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng thực hiện hàng loạt gói thầu xây lắp bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, xã Trung Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Khánh Trung và xã Khánh Hiệp. Ngay sau khi bộ máy hành chính đi vào vận hành, công tác đầu tư hạ tầng thiết yếu đã được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị thi công tại đây đang bộc lộ những dấu hiệu "quen thuộc" .

"Mưa" gói thầu chỉ định trong thời gian ngắn

Dữ liệu ghi nhận từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng đã trở thành đối tác quen thuộc của Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh khi liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Mới đây nhất, ngày 23/03/2026, nhà thầu này đã thắng "Gói số 01: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Làm mới kênh mương khu ruộng gần đập Cà Thiêu với giá trúng thầu 1.021.868.000 đồng.

Trước đó không lâu, vào ngày 26/12/2025, doanh nghiệp của ông Huỳnh Tấn Thành cũng nhận được hai "tin vui" cùng lúc từ chính quyền xã này. Cụ thể, tại dự án Điện chiếu sáng công cộng tuyến tỉnh lộ 8B, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng trúng gói thầu xây lắp với giá 1.053.663.000 đồng theo Quyết định số 410/QĐ-UBND.

Cùng ngày, tại Quyết định số 413/QĐ-UBND, gói thầu thi công dự án Nối tiếp đường bê tông xi măng tuyến H6 với giá trị lên tới 1.999.685.000 đồng cũng được phê duyệt cho nhà thầu này. Tất cả các quyết định nêu trên đều được ký bởi bà Cao Thị Ngọc Thanh – Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh.

Hệ quả của việc chỉ định thầu rút gọn

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu có giá trị từ 1 đến gần 2 tỷ đồng là phù hợp với hạn mức được quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư công tại các xã mới sáp nhập. Tuy nhiên, việc một nhà thầu duy nhất liên tiếp được "chọn mặt gửi vàng" cho thấy sự thiếu vắng tính cạnh tranh và cơ hội tiếp cận của các doanh nghiệp khác tại địa bàn này.

Theo thống kê, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng đã trúng theo hình thức chỉ định thầu lên tới hơn 40,5 tỷ đồng. Với vai trò độc lập, giá trị này đạt hơn 34,4 tỷ đồng. Có thể thấy, các gói thầu "không qua đấu thầu rộng rãi" đóng góp một phần rất lớn vào doanh thu của doanh nghiệp này từ nguồn vốn Nhà nước.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt tại các xã mới sáp nhập cần ổn định hạ tầng. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư không thực hiện khảo sát giá một cách công tâm và minh bạch, giá trúng thầu thường sẽ tiệm cận sát giá dự toán, gây thiệt hại tiềm tàng cho ngân sách."

Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Việc trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp tại xã Trung Khánh Vĩnh trong vòng chưa đầy 4 tháng với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực thi công và điều phối thiết bị rất linh hoạt. Hồ sơ cho thấy nhà thầu Nguyên Hùng sở hữu Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, nhưng việc đảm bảo chất lượng đồng thời cho cả 3 dự án là vấn đề cần được giám sát.

Sự "quen mặt" của nhà thầu này còn thể hiện qua việc doanh nghiệp từng tham gia tư vấn cho 8 gói thầu khác. Sự am hiểu quy trình địa phương có thể là lợi thế, nhưng cũng dễ dẫn đến những hoài nghi từ dư luận về tính khách quan trong việc lựa chọn nhà thầu của chính quyền xã.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Theo quy định mới, chủ đầu tư có quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Khánh Vĩnh cần minh bạch hóa lý do lựa chọn nhà thầu Nguyên Hùng cho hàng loạt gói thầu thay vì các đơn vị khác, đồng thời chứng minh giá trúng thầu là giá tối ưu nhất cho ngân sách địa phương."

Không chỉ riêng tại xã Trung Khánh Vĩnh, lịch sử đấu thầu của nhà thầu này còn cho thấy tỷ lệ thắng thầu khi liên danh thấp hơn nhiều so với khi thắng độc lập tại các xã "ruột". Để hoạt động đầu tư công thực sự hiệu quả, tính minh bạch và sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan thanh tra tỉnh Khánh Hòa là yêu cầu cấp thiết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Quy định về chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP

Để giúp bạn đọc nắm rõ quy định mới nhất, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn các điều khoản quan trọng:

1. Các trường hợp áp dụng (Điều 23 Luật Đấu thầu 2023): Chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu cấp bách, gói thầu có tính chất bí mật hoặc các gói thầu có giá trị trong hạn mức do Chính phủ quy định.

2. Hạn mức chỉ định thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP): Đối với các dự án xây lắp hạ tầng tại địa phương, hạn mức chỉ định thầu được quy định cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

3. Quy trình chỉ định thầu rút gọn (Điều 43): Chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng trực tiếp cho nhà thầu đủ năng lực. Tuy nhiên, quy trình này vẫn bắt buộc phải qua bước thương thảo giá để đảm bảo tính tiết kiệm cho ngân sách.

4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Điều 78): Người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và hiệu quả kinh tế của việc chỉ định thầu.

Công ty Xây dựng Nguyên Hùng và những gói thầu "siêu tiết kiệm" tại tỉnh Khánh Hòa [Kỳ 1]

Dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng ghi nhận nhiều gói thầu trúng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng tại các địa bàn "ruột", đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh trong đầu tư công .

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1667/NQ-UBTVQH15, hoạt động của các nhà thầu địa phương đang được soi chiếu kỹ lưỡng dưới góc độ hiệu quả kinh tế. Một trong những doanh nghiệp sở hữu bảng thành tích đấu thầu "đáng nể" tại khu vực này là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng (Mã số thuế: 4200646729).

Lịch sử đấu thầu "bách chiến bách thắng"

Gói thầu kè chống sạt lở tại xã Nam Khánh Vĩnh: Cuộc đối đầu giữa "ông lớn" và liên danh giá rẻ

Dự án xây lắp hơn 13 tỷ đồng tại tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận sự chênh lệch giá dự thầu lên tới hơn 2,4 tỷ đồng giữa hai nhà thầu tham dự.

Ngày 06/04/2026, UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Bầu Sang. Gói thầu có giá dự toán là 13.808.725.000 đồng, thực hiện theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với sự tham gia của hai nhà thầu.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản rượt đuổi giá đầy kịch tính. Liên danh kè thôn Bầu Sang (do Công ty Cổ phần Thành Tựu đứng đầu) đã gây bất ngờ khi chào mức giá 11.088.032.470 đồng. Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 2,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới hơn 19%. Trong khi đó, đối trọng là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 đưa ra giá dự thầu 14.283.583.782 đồng và áp dụng giảm giá 5,26%, đưa giá sau giảm về mức 13.532.267.275 đồng.

Cần Thơ: Vì sao gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng tại xã Lương Tâm tiết kiệm thấp?

Phòng Kinh tế xã Lương Tâm vừa phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 tại gói thầu xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ đạt khoảng 2%.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư hạ tầng giao thông nhằm phục vụ mục đích giáo dục và dân sinh tại địa bàn xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang ghi nhận những chuyển động mới. Một trong những dự án đáng chú ý là công trình: Đường Nam kênh Long Mỹ II (đoạn vào trường THPT Lương Tâm).

Ngày 02/04/2026, ông Lê Điền Em – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Tâm đã ký ban hành Quyết định số 77/QĐ-KT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này. Theo kế hoạch, dự án bao gồm 5 gói thầu thành phần với tổng giá trị hơn 1,84 tỷ đồng. Trong đó, "Gói thầu: Thi công xây dựng" là gói thầu có quy mô lớn nhất với giá dự toán được phê duyệt là 1.719.127.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu xây lắp này được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" từ nguồn ngân sách địa phương.

