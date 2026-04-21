Gói thầu xây dựng tại Trường ĐH Sài Gòn: Duy nhất Công ty Huy Thước dự thầu

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng hơn 28 tỷ đồng tại Trường Đại học Sài Gòn chỉ có duy nhất Công ty Huy Thước tham dự

Kịch bản "một mình một ngựa" tại Trường Đại học Sài Gòn

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/04/2026 Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn đã ký Quyết định số 133/QĐ-ĐHSG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án "Xây dựng mới khối lớp học Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế".

Quyết định số 133/QĐ-ĐHSG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, nhưng đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước (MSDN: 0303627287) nộp hồ sơ dự thầu. Với việc không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này đã trúng thầu với giá 28.295.281.678 đồng. So với giá gói thầu 29.590.204.844 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Thành phố chỉ ở mức khiêm tốn.

Dấu hỏi từ việc điều chỉnh Hồ sơ mời thầu (HSMT)

Lật lại hồ sơ vụ việc, ngày 12/03/2026, Trường Đại học Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-ĐHSG về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Việc thay đổi các tiêu chuẩn đánh giá ngay sát thời điểm mời thầu, đặc biệt là các yêu cầu khắt khe về nhân sự chủ chốt như Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật PCCC, điện nước... khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính khách quan.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thái A thực hiện, hồ sơ của Công ty Huy Thước đáp ứng tất cả các tiêu chí "vừa vặn" sau khi điều chỉnh. Một chuyên gia đấu thầu tại TP HCM nhận định: "Việc gói thầu quy mô gần 30 tỷ đồng giữa trung tâm TP HCM mà chỉ có một nhà thầu tham gia là điều khá hy hữu, cần xem xét liệu các tiêu chí trong HSMT có gây hạn chế nhà thầu hay không".

Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước: (MSDN: vn0303627287), có địa chỉ tại số 168/39 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM, được thành lập năm 2005 do ông Nguyễn Thái Hòa là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 đã tham gia khoảng 57 gói thầu, trong đó trúng 46 gói, trượt 11 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 509.323.765.185 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 423.618.291.006 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 85.705.474.179 đồng.

Trong năm 2025 nhà thầu này cũng đã trúng các gói thầu có giá trị. Cụ thể:

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, trị giá 8.362.945.503 đồng (tháng 11/2025)

Gói thầu: Chi phí thiết bị tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận, trị giá 16.516.618.264 đồng (tháng 04/2025)

Gói thầu: Xây lắp (phần còn lại) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức, trị giá 42.107.017.881 đồng (tháng 01/2025)

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều nhấn mạnh việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm rà soát lại HSMT để đảm bảo không có các 'cài cắm' tiêu chí kỹ thuật nhằm định hướng cho một nhà thầu cụ thể".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, việc điều chỉnh HSMT về năng lực nhân sự ngay trước thời điểm mở thầu là một điểm nhạy cảm. Nếu các tiêu chí thay đổi không thực sự cần thiết cho tính chất gói thầu mà lại làm khó các nhà thầu khác, thì đó có thể coi là hành vi vi phạm quy định về cấm hạn chế nhà thầu.