Gói thầu xây dựng tại Trường ĐH Sài Gòn: Duy nhất Công ty Huy Thước dự thầu

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng hơn 28 tỷ đồng tại Trường Đại học Sài Gòn chỉ có duy nhất Công ty Huy Thước tham dự

Kịch bản "một mình một ngựa" tại Trường Đại học Sài Gòn

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/04/2026 Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn đã ký Quyết định số 133/QĐ-ĐHSG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án "Xây dựng mới khối lớp học Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế".

qd.jpg
Quyết định số 133/QĐ-ĐHSG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, nhưng đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước (MSDN: 0303627287) nộp hồ sơ dự thầu. Với việc không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này đã trúng thầu với giá 28.295.281.678 đồng. So với giá gói thầu 29.590.204.844 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Thành phố chỉ ở mức khiêm tốn.

Dấu hỏi từ việc điều chỉnh Hồ sơ mời thầu (HSMT)

Lật lại hồ sơ vụ việc, ngày 12/03/2026, Trường Đại học Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-ĐHSG về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Việc thay đổi các tiêu chuẩn đánh giá ngay sát thời điểm mời thầu, đặc biệt là các yêu cầu khắt khe về nhân sự chủ chốt như Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật PCCC, điện nước... khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính khách quan.

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thái A thực hiện, hồ sơ của Công ty Huy Thước đáp ứng tất cả các tiêu chí "vừa vặn" sau khi điều chỉnh. Một chuyên gia đấu thầu tại TP HCM nhận định: "Việc gói thầu quy mô gần 30 tỷ đồng giữa trung tâm TP HCM mà chỉ có một nhà thầu tham gia là điều khá hy hữu, cần xem xét liệu các tiêu chí trong HSMT có gây hạn chế nhà thầu hay không".

Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước: (MSDN: vn0303627287), có địa chỉ tại số 168/39 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM, được thành lập năm 2005 do ông Nguyễn Thái Hòa là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 đã tham gia khoảng 57 gói thầu, trong đó trúng 46 gói, trượt 11 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 509.323.765.185 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 423.618.291.006 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 85.705.474.179 đồng.

Trong năm 2025 nhà thầu này cũng đã trúng các gói thầu có giá trị. Cụ thể:

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, trị giá 8.362.945.503 đồng (tháng 11/2025)

  • Gói thầu: Chi phí thiết bị tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận, trị giá 16.516.618.264 đồng (tháng 04/2025)

Gói thầu: Xây lắp (phần còn lại) tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức, trị giá 42.107.017.881 đồng (tháng 01/2025)

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều nhấn mạnh việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm rà soát lại HSMT để đảm bảo không có các 'cài cắm' tiêu chí kỹ thuật nhằm định hướng cho một nhà thầu cụ thể".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, việc điều chỉnh HSMT về năng lực nhân sự ngay trước thời điểm mở thầu là một điểm nhạy cảm. Nếu các tiêu chí thay đổi không thực sự cần thiết cho tính chất gói thầu mà lại làm khó các nhà thầu khác, thì đó có thể coi là hành vi vi phạm quy định về cấm hạn chế nhà thầu.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

Bạn đọc - Phản biện

TP Cần Thơ: Nhiều gói thầu giao thông tiết kiệm thấp về tay Công ty Thái Hưng Thịnh [Kỳ 1]

Hai gói thầu thi công xây dựng tại xã Vĩnh Tường (TP Cần Thơ) có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng đều về tay Công ty Thái Hưng Thịnh với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,4%, gây nghi ngại về hiệu quả kinh tế

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, kể từ sau thời điểm sắp xếp lại đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, TP Cần Thơ với diện mạo mới (bao gồm cả phần diện tích sáp nhập từ Hậu Giang và Sóc Trăng) đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển này là những dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng ngân sách tại các gói thầu thi công xây dựng cấp cơ sở.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại xã Vĩnh Tường (TP Cần Thơ) đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Cụ thể, vào cuối tháng 3/2026, địa phương này đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai dự án giao thông trọng điểm nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại ở mức thấp, chưa tới 0,5%.

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Nguyên Hùng và những gói thầu "siêu tiết kiệm" tại tỉnh Khánh Hòa [Kỳ 1]

Dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng ghi nhận nhiều gói thầu trúng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng tại các địa bàn "ruột", đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh trong đầu tư công .

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1667/NQ-UBTVQH15, hoạt động của các nhà thầu địa phương đang được soi chiếu kỹ lưỡng dưới góc độ hiệu quả kinh tế. Một trong những doanh nghiệp sở hữu bảng thành tích đấu thầu "đáng nể" tại khu vực này là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng (Mã số thuế: 4200646729).

Lịch sử đấu thầu "bách chiến bách thắng"

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu kè chống sạt lở tại xã Nam Khánh Vĩnh: Cuộc đối đầu giữa "ông lớn" và liên danh giá rẻ

Dự án xây lắp hơn 13 tỷ đồng tại tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận sự chênh lệch giá dự thầu lên tới hơn 2,4 tỷ đồng giữa hai nhà thầu tham dự.

Ngày 06/04/2026, UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Bầu Sang. Gói thầu có giá dự toán là 13.808.725.000 đồng, thực hiện theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với sự tham gia của hai nhà thầu.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản rượt đuổi giá đầy kịch tính. Liên danh kè thôn Bầu Sang (do Công ty Cổ phần Thành Tựu đứng đầu) đã gây bất ngờ khi chào mức giá 11.088.032.470 đồng. Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 2,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới hơn 19%. Trong khi đó, đối trọng là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 đưa ra giá dự thầu 14.283.583.782 đồng và áp dụng giảm giá 5,26%, đưa giá sau giảm về mức 13.532.267.275 đồng.

